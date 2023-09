El negocio inmobiliario de Amancio Ortega crece un 40% en EEUU en dos años y se estanca en España

En el imperio de Amancio Ortega la apuesta está en Estados Unidos. No solamente en el caso de Inditex –el norteamericano es ya su segundo mercado a pesar de que a cierre del ejercicio pasado solo contaba con 100 tiendas, todas de Zara–, también en el terreno inmobiliario, en el que firma sus mayores compras. Lo evidenció hace unos meses el CEO de Pontegadea, Roberto Cibeira, que indicó que desde el holding de la primera fortuna de España se habría querido invertir más en el territorio español en los últimos años, si bien los precios no eran “todo atractivos” y había “competidores muy difíciles”, como las grandes socimis Merlin y Colonial.

Las palabras del primer ejecutivo de la family office del cofundador de Inditex se ven ahora refrendadas en las cuentas anuales de Pontegadea Inmobiliaria, recientemente depositadas ante el Registro Mercantil. Se trata de una de las tres principales sociedades sobre las que pivotan las inversiones del empresario y que aglutina la mayoría de sus activos inmobiliarios con la excepción de los que se encuentran en suelo británico, que penden de la sociedad Pontegadea GB 2020. Según la documentación consultada por Economía Digital Galicia, el valor en libros (importe neto con el que un activo se encuentra registrado en el balance una vez deducida la amortización acumulada y los deterioros registrados) de su participada Pontegadea USA asciende a 4.559 millones de euros frente a los 3.277 millones de euros que presentaba el ejercicio precedente. El año del estallido de la pandemia, en 2020, la cifra era de 3.175 millones de euros, un dato que evidencia que, en dos años, el valor del negocio inmobiliario de Ortega Gaona se disparó un 43%.

El pasado año, Pontegadea acometió compras de activos inmobiliarios por valor de más de 2.700 millones de euros, la mayoría en Estados Unidos. Fue en territorio americano donde inició su desembarco en el segmento de los residenciales de lujo, con la compra de un edificio en Nueva York por unos 450 millones de euros y otro en Seattle por algo más de 300 millones. Del mismo modo, también se inició en las inversiones logísticas con la compra de siete almacenes por 900 millones de euros. En lo que va de 2023, la apuesta por EEUU continuó con la adquisición de otro activo de pisos de lujo en Chicago de 200 millones así como un almacén de Walmart de 100 millones.

No ocurre lo mismo, no obstante, con sus activos en suelo español. El valor en libros de la sociedad inmobiliaria Pontegadea España se mantiene invariable desde 2020 en 1.910 millones de euros. Lo cierto es que el pasado año no trascendió ninguna compra en suelo estatal, algo que podría explicar que tampoco se realizó ninguna aportación de capital a esta sociedad inmobiliaria. Esparelle 2016, sociedad financiera que pende del grupo inmobiliario de Ortega y también esta domiciliada en España, sí pasó de 912 a 1.094 millones.

Inyecciones millonarias en EEUU y Canadá

Junto la estadounidense, otra de las sociedades dependientes de Pontegadea Inmobiliaria que incrementó su valor en libros el pasado año fue la domiciliada en Canadá, que pasó de 163 a 689 millones de euros. Hay que tener en cuenta que en 2022, los de Roberto Cibeira acometieron su compra más grande hasta el momento en el país, al adquirir el icónico rascacielos Royal Bank de Toronto por cerca de 800 millones de euros.

El incremento del valor en libros de las filiales en Estados Unidos y Canadá está directamente relacionado con las aportaciones de capital de su sociedad dominante, que las habrían realizado para ayudar a la financiación de las compras. Según la información consultada por este medio, Pontegadea Inversiones, cabecera del holding, aportó el pasado 2022 a Pontegadea Inmobiliaria 1.404 millones de euros. A su vez, esta inyectó 1.287 millones de euros en su filial norteamericana y otros 526 en la canadiense, lo que explica el incremento del valor en libros de ambas sociedades.

Los administradores de Pontegadea Inmobiliaria añaden en su informe de gestión que, con posterioridad al cierre del ejercicio, realizaron aportaciones y suscribieron ampliaciones de capital en distintas sociedades del grupo por importe de 217 millones de euros.

Más beneficios en España

Cosa distinta a su crecimiento son las ganancias que arroja en cada sociedad. Según la información sobre empresas del grupo y asociadas de Pontegadea Inmobiliaria, la filial americana arrojó en 2022 un resultado de explotación, el propio de la actividad de la compañía, de 44 millones de euros frente a los 90 millones de Pontegadea España.

Por otro lado, Pontegadea Inmobiliaria finalizó el ejercicio 2022 con un beneficio neto de 51 millones de euros, el mismo que en 2021. El patrimonio neto de la sociedad se incrementó de los 7.750 millones a 9.205 millones de euros.

La cartera inmobiliaria de Amancio Ortega alcanzó el año pasado su récord de tasación por parte de expertos independientes al alcanzar los 18.156 millones de euros, frente a los 15.264 millones de 2021.