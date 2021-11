El rural que viene: autosuficiencia energética, incentivos públicos y economía circular

La segunda y última jornada del I Seminario de Economía de Proximidad celebrado en A Coruña y organizado por la Universidad Internacional Menendez Pelayo -UIMP se ha centrado en debatir el futuro de la agricultura y ganadería gallegas, un «rural del siglo XXI» que pasa por la autosuficiencia energética, ayudas e incentivos públicos y un modelo basado en la economía circular, entre otros aspectos.

La sesión de la mañana ha corrido a cargo de Jorge Blanco Ballón, gerente de la Reserva da Biosfera das Mariñas coruñesas y Terras do Mandeo; María do Mar Pérez, profesora de la USC; Roberto Lorenzana, gerente del Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL); Fernando de Llano, profesor de la UDC; y Cristina Calvo, también profesora de la Universidade da Coruña.

El valor del rural

El día comenzó con la intervención de Blanco Ballón, quien explicó la dispersión poblacional de Galicia a partir de la abundancia del agua. Denunció el «planteamiento erróneo» de querer reproducir en el medio rural esquemas urbanos de funcionamiento, y se mostró crítico también con el modelo intensivo de ganadería que provoca problemas ecológicos que afectan a ríos y rías. Blanco Ballón también defendió la energía descentralizada y las pequeñas instalaciones capaces de cubrir las necesidades de los núcleos dispersos.

María do Mar Pérez quiso resaltar la importancia del rural, un «espacio de oportunidades» del cual provienen «los alimentos que ingerimos, la energía que necesitamos, la mayoría de materias primas y hasta el aire que respiramos y el agua que bebemos». Apostó por un rural del siglo XXI y por la necesidad de una compensación pública de las iniciativas a favor de la conservación de la biodiversidad.

Por su parte, Roberto Lorenzana, gerente del LIGAL, salió en defensa del sector lácteo gallego subrayando la mala situación que atraviesa. Calificó el sector como el «núcleo de la producción primaria en Galicia, además de vertebrador, dinamizador y gestor de las amplias zonas rurales del país». El profesor Fernando de Llano aportó sus impresiones acerca de la importancia de las renovables en la autonomía, que “en un contexto de transición energética, forman parte de la solución». “El futuro energético en los próximos años camina de la mano de la combinación de iniciativas individuales y de pequeña colectividad que contribuirán a la mejora de la economía de proximidad”.

La sesión de la mañana concluyó con la intervención de Cristina Calvo, también profesora de la UDC, que analizó la importancia de la cadena de valor como eje principal sobre el que basar el crecimiento económico. Presentando diferentes casos de innovación en la cadena de valor de diferentes empresas del sector agroalimentario, Calvo remarcó la importancia de la innovación y de las acciones de marketing para el crecimiento y el éxito de los proyectos.

Economía circular y productores locales

La segunda parte de la jornada se centró en poner en valor el papel de los productores locales y el sistema de economía circular. Diego Pérez, jefe de Compras de fresco de Gadisa, defendió el primer concepto relacionándolo con un signo de identidad de la empresa, resaltando que la compañía trabaja hoy en día con más de mil proveedores locales, un número que «aumenta cada año».

Carmen Gayoso presentó su proyecto de «cultivo de autora», y expuso el sistema de economía circular que impulsan desde Leiriñas de Uz, un modelo exportable a gran escala que implica regenerar el suelo, compartirlo, y reutilizar, reparar y reciclar materiales todas las veces que sea posible.

El último bloque del seminario estuvo dedicado a tres iniciativas reales de puesta en práctica del concepto de proximidad. Ana María Corredoira, de Granxa a Cernada, presentó este proyecto junto a la cooperativa As Vacas da Ulloa SCG, centrado en el envasado, transformación y comercialización de leche y derivados ecológicos, siempre dentro del marco del cooperativismo y la ecología.

Cerró la jornada y el seminario, Xosé Santiso, fundador de Fogar de Santiso, un proyecto que ya es un grupo de empresas dedicado a una gestión integral del ciclo alimentario, desde la investigación y el cultivo, hasta la gastronomía, la restauración, el asesoramiento y la venta al consumidor final.