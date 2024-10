Forestal del Atlántico busca constructora para su planta de metanol verde de 180 millones

Forestal del Atlántico avanza con el proyecto para construir en Mugardos una planta de metanol verde. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 3 de octubre una manifestación de interés de la iniciativa de la filial del Grupo Gadisa para la selección de candidatos para la construcción de la factoría.

El proyecto Triskelion, que movilizará una inversión cercana a los 180 millones de euros, recibió el pasado junio la autorización administrativa para la reforma de la planta de cogeneración que Forestal del Atlántico tiene en Mugardos para llevar a cabo la iniciativa con la que aspiran a producir, aproximadamente, unas 40.000 toneladas anuales de metanol verde.

La manifestación de interés que recoge el BOE contempla un contrato llave (EPC, por su siglas en inglés) «de los servicios de ingeniería de detalle, suministro, construcción y puesta en marcha de las diferentes fases del proyecto».

La convocatoria explica que la planta estará integrada por varias instalaciones como una planta de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, una planta de electrolisis con la que obtener oxígeno e hidrógeno, una planta de metanol en la que se sintetizará y producirá metanol verde a partir del dióxido de carbono capturado y el hidrógeno verde, y una planta de licuefacción y almacenamiento de oxígeno generado durante la electrólisis.

También estarían incluidas la construcción de las instalaciones de interconexión y evacuación que sean necesarias para comunicar cada una de las plantas entre sí y con otras instalaciones.

Criterios de adjudicación y requisitos para las empresas

En cuanto a los criterios de adjudicación, la convocatoria detalla que se ajustará “al criterio best value for money, teniendo en cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones”.

Las empresas que se postulen deberán aportar la documentación precisa para certificar su solvencia técnica, profesional, económica y financiera. “De forma preferente la adjudicación se realizará a una sola empresa, aunque podrán admitirse, cuando existan razones objetivas, agrupaciones de interés económico o agrupaciones europeas de interés económico, de acuerdo con la legislación española u otra forma consorcial, siempre con responsabilidad conjunta y solidaria de las empresas participantes”, detalla el BOE.

El proyecto Triskelion ha sido adjudicatario del programa de subvención de proyectos a través del Innovation Fund Large Scale Projects de la Unión Europea, gestionado por la Comisión Europea asistida por dos entidades: la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), presidido por la ex ministra de Economía y ex vicepresidenta primera del Gobierno Nadia Calviño.

Por otro lado, Forestal del Atlántico firmó el pasado diciembre un acuerdo de subvención con la Comisión Europea, por el que recibirá 49 millones de euros, comprometiéndose a iniciar las obras en el segundo trimestre del 2025 y a que el proyecto esté listo para empezar a producir en 2028.