La alianza entre Forestal Peninsular, Tevasa y The Macallan, una oportunidad para exportar el roble gallego

Oportunidad de negocio con el roble gallego. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha recibido este lunes a representantes de las empresas Forestal Peninsular, Tevasa y The Edrington Group Limited para abordar su proyecto de fusión, que según ha explicado la conselleira, «permitirá internacionalizar” la exportación de esta madera.

Fue en septiembre cuando The Macallan anunció una asociación con empresas españolas para asegurarse el suministro sostenible de barricas de roble europeo. La alianza incluye a la compañía destilera, además de Tevasa, que cuenta con una histórica tonelería en Jerez de la Frontera, y su suministradora habitual de roble, Forestal Peninsular, que con aserraderos en Lugo y Cabezón de la Sal.

La mitad de la empresa, en manos escocesas

De este modo, nace Tevasa Forestal Group, que se asociará con el grupo The Edrington Group Limited, empresa internacional de bebidas alcohólicas con sede en Glasgow y productor de whiskys de pura malta como The Macallan, Highland Park, The Glenrothes, Naked Malt y el whisky escocés mezclado The Famous Grouse. The Macallan poseerá el 50% del nuevo grupo.

Para la administración autonómica, la alianza entre el grupo gallego y The Edrington Group «asegura el suministro sostenible de toneles de roble gallego de alta calidad procedente de aserraderos gallegos a la destilería escocesa The Macallan, al tiempo que sirve de escaparate y mejora la competitividad de las empresas de la industria forestal gallega».

Asimismo, la titular de Economía e Industria también ha recordado que Forestal Peninsular recibió apoyos del Ejecutivo gallego en el marco de diversas líneas de apoyo.