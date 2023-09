Francisco Silva (Iberdrola): “Galicia tiene el petróleo renovable en el mar y la tierra”

“Galicia tiene el petróleo renovable en el mar y la tierra”. Es una de las principales conclusiones de la ponencia de Francisco Silva, delegado de Iberdrola en Galicia, en el ciclo de conferencias Transformación Disruptiva en el Sector de la Energía organizado por la Universidade da Coruña en la Facultad de Economía y Empresa de la ciudad herculina.

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene este proceso de transición es conseguir “la soberanía energética y evitar así la dependencia de terceros Estados”, ha explicado Silva. “La crisis de suministro, la económica y la inflación han estado provocadas porque un señor, desde Moscú, decidió a principios de 2022 que necesitaba fondos para financiar una guerra de invasión a su vecino; la disrupción económica que ha provocado la decisión de este ciudadano ha sido inmensa”.

Para evitar escenarios similares en el futuro, según ha expuesto, es necesario abrazar la transición ecológica, algo que implica «la eliminación total de las emisiones netas de dióxido de carbono y de casi todos los combustibles fósiles», como el carbón, el petróleo, la gasolina, el queroseno, el butano, el metano o el gas. Se trata en definitiva de “una política general energética y económica vinculante que está en marcha y de la que no nos podemos escapar, hay que tratar de hacerla lo mejor posible y aprovechar todas las oportunidades que vengan”.

El camino a recorrer para avanzar hacia un modelo de sociedad libre de emisiones aún es largo, entre otras cosas, por la percepción “errónea” de que las renovables son mucho más caras. “China no tiene una renta per cápita elevada y, sin embargo, cuenta con la mayor flota de coches eléctricos; al igual que Portugal que, con menos renta per cápita, triplica este tipo de vehículos con respecto a nuestro país”. A pesar de que se han hecho avances, lo cierto es que España y Galicia aún van “muy lentos”.

Silva ha apuntado que el 75% de la energía primaria que produce Galicia procede de combustibles fósiles importados. En este sentido ha apelado a apostar por las oportunidades y los recursos que ofrece la comunidad, que cuenta con “el petróleo renovable en el mar y la tierra”. “La transición energética está en marcha, es irreversible y se está acelerando”, ha concluido.

El “saber hacer” gallego

Otra de las intervenciones ha corrido a cargo del secretario general de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), Enrique Mallón, quien ha señalado que la comunidad “cuenta con muchísimo know how en energía renovable, especialmente en la fabricación de elementos y componentes, así como el mantenimiento”. “Podemos decir con cierta pena que hemos perdido algunas posiciones de protagonismo que teníamos en la eólica terrestre y que esperamos recuperar”, ha apuntado.

El secretario general de Asime ha ligado esta situación con las últimas polémicas por la paralización en la tramitación de algunos proyectos eólicos en la comunidad. “Hay determinadas organizaciones que parece que van en contra de la transición energética, como pueden ser el caso de la eólica terrestre y marina; como asociación gallega hacemos un llamamiento para hablar con datos e informes y no con apetencias o intereses políticos”.

En esta línea, Mallón ha mencionado la labor del Observatorio de Energía Eólica Marina de Galicia, el primero que existe en la Unión Europea, en el que está Asime, las cofradías y la Xunta, donde “hay informes, datos” y que sirve de punto de encuentro para “aprender” sobre el sector.

También ha puesto de relieve los problemas de fabricación de componentes que plantea el escenario actual en sectores como el de la eólica offshore. “Europa no tiene capacidad de fabricación de elementos para eólica marina. Tampoco hay esta capacidad en España ni en Galicia, a pesar de que somos los máximos protagonistas acaparando un 80% de la producción con Navantia y Windar y toda la cadena de valor industrial”.

En todo caso, Mallón ha puesto en valor la riqueza que se genera con el desarrollo de las renovables y la necesidad de “avanzar hacia este proceso y aprovechar para ello toda la evolución de la producción industrial y las nuevas tecnologías” para conseguir que la comunidad siga manteniendo su buen posicionamiento en energías renovables.

Otros ponentes

En la mesa redonda, que ha estado moderada por Julián Rodríguez, director de Economía Digital Galicia, han intervenido otros ponentes como Juan Diego Freire, director de la Autoridad Portuaria de A Coruña, o Luis Miguel Varela, catedrático de la USC. También ha participado Felix Nieto, profesor de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la UDC, que ha hecho un repaso de algunos de los proyectos de investigación en los trabaja la universidad en relación con la transición energética.

Para Nieto “es cierto que el mundo de las renovables está en ebullición pero no diría que es un sistema caótico, diría más bien que es un sistema complejo y lo que hay que intentar es discernir dentro de esa complejidad los modos de enfrentarnos a él”.

Nieto ha hecho mención a algunos aspectos en los que en la actualidad se debe mejorar como la “optimización los sistemas europeos integrados de generación, almacenamiento o transporte; la necesidad de mejorar en la tecnología de renovables; la integración regional de sistemas energéticos”.

“Como punto de partida, si estamos hablando de transición , la única manera de ser disruptores es a través del conocimiento . Solamente sabiendo más y sabiendo mejor podemos provocar cambios que merezcan la calificación de disruptivos y no meramente incrementales”, ha señalado Nieto para poner en valor el papel de las universidades en el avance de las renovables.