Galicia, Andalucía, Asturias… La flota pesquera se queda en tierra por los precios del gasóleo

Crece la tensión en el sector pesquero español. La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores aboga por extender el amarre de la flota pesquera a todo el Estado ante la escalada de precios en el gasóleo. Una situación “inviable”, explican, para el sector.

La declaración se produce justo cuando la cofradía de Celeiro, en Lugo, inicia un amarre parcial por la subida del precio del carburante derivado de la guerra de Ucrania. El presidente de la federación estatal y responsable de la Cofradía de Burela, Basilio Otero, ha vaticinado que el resto del sector seguirá los pasos de los pescadores de Celeiro.

«Se va a producir el amarre de la flota (pesquera) española, porque el gasóleo es un gasto importante dentro del gasto general de un barco de pesca y la situación, a día de hoy, es inviable», declaró. «Hasta ahora íbamos al mar y lo que sacabas del pescado llegaba para los gastos que tienes, pero ahora ya tienes que poner dinero de tu bolsillo y no hay dinero», resumió el armador burelés.

Advierte que los amarres no son ya una posibilidad, sino una obligación para el sector. «En Italia ya se hace desde ayer (lunes) con toda la flota y en España va a ocurrir lo mismo«, apostilló.

Reunión con el Gobierno

Otero ha recordado que la Federación Nacional de Cofradías ya ha solicitado una reunión urgente con el ministro de Pesca, Luis Planas, que todavía no ha sido respondida. «Todavía no nos han respondido. Ayer le mandamos datos del precio del combustible a la Secretaria General de Pesca después de que nos los pidieran. Estamos muy preocupados», confesó.

Otero ha calculado que el precio del gasoil «está 70 céntimos más caro que el año pasado» puesto que en 2021 se pagaba a 36 céntimos (el litro de gasóleo) y el precio en la mañana de este martes 8 de marzo alcanza «en algún surtidor» los 1,11 euros el litro.

De Andalucía a Asturias

Al margen del paro en Galicia, esta jornada, decenas de barcos pesqueros andaluces han decidido no salir a faenar por los precios eléctricos.»Hay barcos que no están saliendo porque las ventas del pescado ya no llegan para pagar el gasóleo» , declaró Tomás Pacheco, presidente de los armadores de Barbate (Cádiz).

Desde la federación andaluza de asociaciones pesqueras se prevé que los paros se ampliarán “en cuestión de días”.

Semejante situación es la que se vive en Asturias. La flota pesquera sopesa amarrar las embarcaciones a puerto debido al alto precio del gasóleo, ya que la rentabilidad económica del sector “va a brillar por su ausencia con estos valores”.

“Necesitamos un salvavidas para poder tener rentabilidad en nuestras empresas, que con estos precios no es posible”, ha declarado el patrón mayor de las cofradías asturianas, que ha pedido que se compense de alguna manera el incremento de los carburantes, ya que el precio del pescado no va a subir.