Guerra política por el vaciado de los embalses de Iberdrola en Galicia

El vaciado de embalses de Iberdrola este verano ha desatado una guerra política en toda regla en la que intervienen la Xunta de Galicia, los grupos de la oposición en el Parlamento, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, cargó este jueves con fuerza contra la administración central y la entidad que gestiona las aguas de la cuenca del Miño Sil al asegurar que no habían comunicado a la administración autonómica la decisión de las hidroeléctricas de reducir de forma drástica el caudal de determinados embalses.

Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil (CHMS), presidida por el socialista José Antonio Quiroga, pide una rectificación al mandatario, después de una información publicada por eldiario que asegura que la Xunta sí fue avisada de la decisión de Iberdrola para con los embalses de As Portas y Cenza. En un comunicado remitido este viernes, el organismo dependiente de Transición Ecológica ha manifestado su sorpresa e indignación porque “una administración, que se presupone seria, mienta y manipule acerca de la comunicación de vaciado, por debajo del 20%, de los embalses de As Portas y Cenza”. “Esta comunicación, de la que varias consellerias y el propio presidente dicen que no tener constancia, curiosamente, la recibieron por partida doble, más concretamente, en la Consellería de Medio Ambiente a través de su Servicio provincial en Ourense y de la Consellería de Presidencia a través del 112 de Galicia”, asegura José Antonio Quiroga.

La comunicación de Iberdrola

En su nota de prensa, la confederación hidrográfica también evidencia un dato: que Iberdrola comunicó en tiempo la intención de disminuir el caudal de los embalses. Un hecho que, según parece ahora, era conocido por las distintas administraciones. “Es importante destacar que la comunicación efectuada por la empresa hidroeléctica ha sido realizada cumpliendo la normativa autonómica, Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales, que obliga a comunicar y, además, faculta a la administración autonómica a la vigilancia y, en su caso, a la adopción de medidas que garanticen la protección y conservación de la fauna acuática siempre que el volumen de agua vaciado sea mayor que el 80% del volumen máximo de la masa de agua”, apunta el organismo autónomo, que recuerda que este ha sido el caso de los embalses ourensanos de Cenza y As Portas.

La CHMS asegura, en relación al embalse de Cenza, que la empresa concesionaria envió un correo electrónico al servicio de conservación de la naturaleza de la Xunta en Ourense, el 10 de junio. “La concesionaria remitió un correo a CHMS advirtiendo de las maniobras en Cenza a través del que indicaba la comunicación al departamento de Conservación de la Naturaleza de la Xunta adjuntando ese mail. Siguiendo el protocolo del organismo, se remitió a todos los destinatarios internos y externos el correo anterior, entre ellos al 112 de la Xunta”, asegura el organismo autónomo.

En cuanto al embalse de As Portas, la secuencia de hechos, según la confederación habría sido similar, ya que la empresa habría avisado al servicio de Conservación de la Naturaleza de la Xunta el 12 de julio, siempre según la versión del organismo presidido por José Antonio Quiroga.

Así, Quiroga, quien también ocupa el cargo de secretario de Organización de PSdeG, asegura que “atendiendo a la afirmación contundente del presidente, solo cabe una conclusión, o bien Feijóo engaña deliberadamente o su equipo y colaboradores le están mintiendo a él”.

Petición de rectificación

“En base a lo anterior, se solicita una rectificación al respecto para evitar este cúmulo de noticias falsas y manipulación de la realidad, entendemos que con el ánimo de desviar la atención del ciudadano, al no querer asumir que la administración que podría parar el vaciado y evitar problemas en los ecosistemas fluviales sería la autonómica en virtud de su propia ley de pesca y el Reglamento ya aludido”, apunta.

“Desde el Gobierno pedimos que, si es real su compromiso con el medio ambiente, estarían a tiempo de intervenir y de evitar que las empresas bajen más el volumen de agua embalsada, utilizando la legislación autonómica que aparentan desconocer”, insiste.

Por otro lado, en esta jornada, en Galicia, tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PsdeG, Gonzalo Caballero, han solicitado al presidente de la Xunta explicaciones sobre por qué “permitió” el vaciado de los embalses.