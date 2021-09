Feijóo dispara contra el Gobierno, Iberdrola y Naturgy por el vaciado de embalses: «Es una falta de respeto»

Conflicto político en toda regla por el vaciado de embalses de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijó, ha cargado este jueves contra el organismos hidrográfico y el Gobierno de España por permitir el vaciado de varios embalses gallegos explotados por Iberdrola y Naturgy. No obstante, aunque no ha mencionado de forma directa en nombre de las compañías, también ha aludido a la responsabilidad de las “hidroeléctricas” en la situación que actualmente atraviesan los embalses de Portas, Cenza, Belesar y Salas en la comunidad.

Preguntado sobre si la Xunta fue informada de la decisión de reducir de forma drástica el caudal de estos embalses durante el verano, en plena escalada del precio eléctrico, Feijóo ha cargado las tintas contra la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, presidida por el socialista José Antonio Quiroga, y contra el propio Gobierno central ante la «falta de información».

Feijóo reclama competencias

“La Confederación Hidrográfica del Miño Sil es una competencia pedida por Galicia y denegada de forma constante por los gobiernos centrales de turno”, esgrimió Feijóo, que reiteró que la mayor parte del caudal que gestiona ese organismo circula por la comunidad. “La Xunta no fue ni siquiera informada de la decisión de la confederación de aprobar el vaciado de estos embalses, algo que es un disparate ecológico”, censuró el mandatario autonómico.

“Es un disparate ecológico, medioambiental, climático y veremos las consecuencias que vamos a tener si no llueve, por ejemplo en cuanto a la evolución bacteriana. Llevamos semanas pidiendo explicaciones al Gobierno de España y el silencio es la respuesta”, criticó el presidente gallego, que aprovechó para contrastar la situación contra la de la Confederación Galicia Costa, que depende de la comunidad autónoma. “En este caso no se pueden realizar vaciados por debajo del 20% sin la autorización expresa de la comunidad. Si esta regulación estuviese vigente en el Gobierno central, estaríamos ante un acto delictivo. Sin embargo, en este caso, no sé en qué quedará desde el punto de vista de responsabilidad”, dijo, aludiendo al hecho de que las empresas que llevaron a cabo los vaciados comunicaron a la Confederación su intención de acometerlo.

“Nuestra demarcación hidrográfica está al 66% de la capacidad en estos momentos, que es más o menos lo que tenía la Confederación del Miño Sil en agosto antes de esta situación”, insistió el dirigente, que insistió en que, al margen de las responsabilidades administrativas que se puedan derivar o no, “estamos ante una falta de respeto absoluto a Galicia por parte del Gobierno central, la confederación y las hidroeléctricas”. “Es un asunto especialmente grave”, zanjó.