Guillermo Nielsen, el ministrable de Milei admirador de Álvarez de Toledo y exconsejero de San José 

Con 180.000 gallegos según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la actualidad argentina es analizada con lupa desde la comunidad. El cambio de Gobierno, con el ultraderechista Javier Milei, también mantiene pendiente al empresariado, ya que el país es una plaza clave para las grandes pesqueras, de Nueva Pescanova a Profand o Iberconsa, así como una importante bolsa de suelo para la constructora San José. No en vano, los de Jacinto Rey tuvieron como consejero independiente durante cuatro años al economista y diplomático Guillermo Nielsen. El mismo sigue vinculado a la compañía a través de su participada Carlos Casado, una de las “principales compañías agropecuarias de Latinoamérica”, que cotiza tanto en la bolsa de comercio de Buenos Aires como en la Nueva York.

Conocedor del mundo empresarial y político en España, Nielsen figura en las quinielas de la prensa argentina como posible ministro de Economía del nuevo Ejecutivo de Milei.

De San José a YPF

Hay que tirar de hemeroteca para encuadrar el desembarco y salida de Nielsen del consejo de administración de San José. El economista fue nombrado consejero independiente de la cotizada en 2016. Ya entonces contaba con un currículum extenso. Entre 2002 y 2005 fue secretario de Finanzas en el Ministerio de Economía de Roberto Lavagna. Alcanzó gran prestigio debido a las negociaciones para el canje de la deuda argentina con el FMI durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Según la prensa argentina, Nielsen también asesoró en materia económica al anterior presidente, Alberto Fernández, que ascendió al poder en 2019. Entonces su nombre ya sonó como el de posible ministro de Economía, un extremo que no se produjo. Sin embargo, fue propuesto para presidir la petrolera YPF, con un 51% de su accionariado controlado por el Estado argentino, lo que lo llevó a abandonar sus cargos en San José en 2020, cuando acabó su periodo estatutario.

En la petrolera se mantuvo durante un año aproximadamente. Su salida se vinculó a una serie de desencuentros con el presidente del Banco Central de la República Argentina debido a la disparidad de posturas sobre cómo abordar la reestructuración de la deuda de YPF. Un año después, en 2022, fue destinado a la embajada argentina en Arabia Saudí.

De nuevo en las quinielas

Ahora, Nielsen suena, de nuevo, como ministrable para el nuevo Gobierno argentino. El economista ha sido elogiado en distintas ocasiones por el líder La Libertad Avanza que ha indicado que se trata de “una persona valiosa”. No obstante, en los últimos días también se especula con que quien ocupe el cargo sea, finalmente, Luis Caputo, quien fue precisamente presidente del Banco Central durante la administración de Mauricio Macri.

La clase dirigente argentina no entiende que el Presidente del BC debe sostener una plataforma de estabilidad para bajar incertidumbre y facilitar la toma de decisiones de los privados. Un timbero no puede ser un presidente del BC, el BC no está para eso https://t.co/9geX1zQ7Yh — Guillermo Nielsen (@NielsenEcon) November 23, 2023

Estos días, de hecho, la prensa del otro lado del Atlántico recogía las críticas de Nielsen al propio Caputo vía twitter, debido a que este explicó sus intervenciones en el Banco Central con Macri. «La clase dirigente argentina no entiende que el presidente del Banco Central debe sostener una plataforma de estabilidad para bajar incertidumbre y facilitar la toma de decisiones de los privados. Un timbero no puede ser un presidente del BCRA, que no está para eso», dijo el exconsejero de San José, que en la actualidad sigue, no obstante, en la cúpula de Carlos Casado con el cargo de director.

Leer más: Un consejero de San José dirigirá la petrolera argentina YPF

Muy activo en redes sociales, la cuenta de Twitter de Nielsen también revela su conocimiento sobre la política estatal española. Habitualmente, comparte tuits críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que nacida en Madrid tiene también nacionalidad argentina (vivió siete años en Buenos Aires).