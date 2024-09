El hijo del expresidente de Pescanova asesora desde Bahamas inversiones en toda América Latina

Nassau, en New Providence, es la capital de Bahamas, una plaza financiera off shore por excelencia. De hecho, no ha sido hasta febrero de este año cuando la Unión Europea ha decidido sacar a cuatro territorios en su última actualización de paraísos fiscales, entre ellos, Bahamas, junto a Belice, Seychelles y Turks and Caicos. Pues hasta allí, frente a las costas de Florida, se ha ido Pablo Fernández Andrade, uno de los hijos del expresidente de Pescanova, y en su momento uno de los que más involucrado estuvo en el día a día de la compañía viguesa.

Fernández Andrade ha puesto unos cuantos miles de millas náuticas de por medio con respecto a Vigo, en su día base de operaciones familiar, y también parece pasar página definitivamente a todo aquello relacionado con el grupo pesquero. Y es que Fernández Andrade, que salió indemne del caso Pescanova, acompañó a su padre, el expresidente, en su aventura empresarial en Arabia Saudí y desde mayo es director para el mercado latinoamericano de la firma Pacifica Advisors.

De San Diego a Nassau

De acuerdo con su propio perfil en redes sociales profesionales, Fernández Andrade es director de Fusiones y Adquisiciones “con enfoque principal en LATAM” de dicha compañía, y a la vez “responsable de buscar oportunidades de venta y compra, desarrollo comercial y gestión del proceso de negociación”. Su base de operaciones, según la misma fuente, está en Nassau, New Providence.

La compañía para la que ha comenzado a trabajar tiene su sede principal en San Diego, California, y se dedica al asesoramiento en fusiones y adquisiciones “que ofrece servicios en el lado vendedor, comprador y mercados de capitales a propietarios de pequeñas y medianas empresas”. De hecho, Pacifica Advisors se centra en firmas con un ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) que oscila entre los 1,5 y 25 millones de dólares en todo Estados Unidos y México. “Somos expertos en desarrollar estrategias de crecimiento y salida personalizadas para maximizar el valor de su negocio”, dicen.

Absuelto por la Audiencia Nacional

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió absolver en septiembre de 2020 a la mujer y a dos hijos de Manuel Fernández Sousa-Faro de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública de los que estaban acusados por ocultar 2,6 millones de euros en cuentas de Andorra. En una pieza separada del denominado caso Pescanova, la Fiscalía pedía una condena de tres años de cárcel por el delito de blanqueo de capitales para María del Rosario Andrade Detrell y Pablo e Ignacio Fernández Andrade.

“A lo largo de mi carrera”, dice en su perfil profesional Pablo Fernández Andrade, “he afrontado retos empresariales tanto dentro como fuera de una sala de juntas, desde luchar contra intentos hostiles de adquisición hasta ganar batallas legales a gran escala”. “Estas experiencias”, continúa, “han reforzado mi resiliencia, han perfeccionado mi pensamiento estratégico y han hecho avanzar mi capacidad para abordar cuestiones complejas con integridad, ingenio y éxito”.

Las otras paradas profesionales

Pablo Fernández Andrade llegó a ser director de área en Pescanova, y permaneció en la empresa viguesa entre 2000 y 2014. Años después, junto a su padre, hoy en Soto del Real cumpliendo una condena de seis años por el caso Pescanova, se embarcó en otro proyecto empresarial en Arabia Saudí. Durante tres años, hasta 2019, formó parte del equipo de National Aquaculture Group (Naqua).

Al margen de su nuevo puesto en Pacifica Advisor, el hijo de Fernández de Sousa-Faro también forma parte de Prize Finder Asset Management, una consultora estratégica que también tiene base en Nassau, la capital de Bahamas.