Inditex roza los 140.000 millones en bolsa en plena ofensiva de Bruselas a las ofertas de Shein y Temu

Inditex cerró ayer la sesión en el Ibex con un avance de un 1,6%, situándose el precio de la acción en 44,33 euros y, de nuevo, aproximándose a los máximos históricos marcados este año. Con una capitalización bursátil de más de 138.000 millones de euros, al tándem formando por Marta Ortega y Óscar García Maceiras les benefician las perspectivas de los analistas de cara a la presentación de los resultados de su primer trimestre fiscal, el próximo 5 de junio. El consenso de mercado prevé que la matriz de Zara supere los 1.400 millones de beneficio neto frente a los 1.168 millones acuñados en el mismo periodo del ejercicio pasado, cuando incrementó sus ganancias más de un 53%. La cifra de negocio del periodo comprendido entre febrero y abril podría superar los 8.200 millones de euros.

La multinacional con sede en Arteixo sigue encandilando a los analistas, que creen que será capaz de cerrar el ejercicio 2024-2025 acercándose a los 6.000 millones de euros de beneficio neto y con unas ventas que se elevarían desde los 35.947 millones de euros cosechados en el ejercicio 2023 a más de 38.700 millones de euros.

Si se cumplen las perspectivas de las grandes casas de análisis, este ejercicio, Inditex seguirá encadenando récord a pesar de la fuerte irrupción de las plataformas ultra low cost Shein y Temu que, en cualquier caso podría verse frenado en Europa.

Fin a las exenciones

Y es que, según este jueves publicó Reuters, crece la presión en Europa sobre los precios de derribo de ambas plataformas. Según la agencia, Alemania habría decidido apoyar una revisión de los derechos de importación de la Unión Europea que podría poner fin a una exención para pedidos baratos que habría ayudado a ambas compañías a ganar cuota de mercado con productos low cost de origen chino.

Según la legislación de la Unión Europea, los pedidos comprados online desde países no comunitarios no están sujetos a derechos de aduana si el valor no sobrepasa los 150 euros. La principal asociación minorista de Alemania, Handelsverband Deutschaland (HDE) ha estado presionando al Ejecutivo del país para que apoye frenar esta exención, indicando que la misma ha fomentado la entrada a la UE de pequeños pedidos de plataformas low cost. Defienden además que las autoridades aduaneras del país no tienen capacidad para verificar que todos los productos respetan la normativa vigente.

Reuters indica que la HDE les habría indicado la promesa del ministro de Finanzas germano, Christian Lindner, “de apoyar la supresión del límite de exención fiscal de 150 euros a nivel europeo”.

Las cifras de las ‘low cost’

De momento, y a la espera de qué acaba la amenaza de Bruselas, la realidad es que Inditex continúa al alza, lo mismo que Shein y que Temu. De la primera no hay números oficiales, al no ser todavía cotizada. El pasado abril, Financial Times publicó que los de Chris Xu habría cerrado el ejercicio 2023 con un beneficio neto de 2.000 millones de dólares, lejos en todo caso de los 5.381 millones de euros que se anotó la textil fundada por Amancio Ortega. La firma china asegura que en 2025 será capaz de alcanzar unas ventas de 60.000 millones de dólares.

Mucho menos oscurantista en cuanto a cifras es Temu que, además de moda, ofrece productos que van desde el maquillaje a la electrónica o el menaje. Su propietaria es Pinduodo o PDD Holdings, propietaria del marketplace del mismo nombre y de Temu. Cotizada en el Nasdaq americano, en 2023, alcanzó una cifra de negocio de 34.879 millones de dólares, algo más de 32.000 millones de euros al cambio.

Aunque sus cuentas son públicas, PDD no desagrega los datos por negocio, por lo que no se sabe cuánto factura Temu y cuánto Pinduodo. Este miércoles, la compañía presentó los resultados de su primer trimestre fiscal con unas ventas de unos 11.135 millones de euros al cambio, un 131% más, y un beneficio de casi 3.600 millones, un 275% por encima del mismo periodo del año anterior. El jueves, la compañía subió en bolsa un 4,45%.