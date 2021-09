Inditex registra como marca hasta los orígenes de Zara

Inditex ha presentado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europa la solicitud para registrar la marca Zara Origins. La petición de la multinacional de Amancio Ortega se recibió en el organismo el mes pasado y está actualmente en fase de tramitación, concretamente, en el periodo de alegaciones previo a su concesión.

El grupo solicita el uso comercial de esta denominación para un abanico de productos y servicios, entre los que se incluyen todo tipo de prendas de vestir y calzado, todo tipo de accesorios como bufandas, gorros, bolsos o guantes, joyería, gafas y aparatos electrónicos.

El representante de Inditex en la tramitación es Clarke, Modet y Cia, firma especializada en propiedad industrial e intelectual que tiene una de sus oficinas en A Coruña. Es una de las empresas más grandes del sector, con filiales repartidas entre Europa y Lationamérica.

Un concepto que nunca pasa de moda

Aunque la multinacional no ha aclarado cuál es el uso que pretende dar a la nueva marca, el regreso a los orígenes es un concepto recurrente en el sector de la moda. Desigual lanzó recientemente la cápsula Love The World, que aunaba la sostenibilidad a prendas inspiradas en sus primeros diseños; Tous presentó en 2014 Back to the Origins en la colección primavera-verano; Cottet ha utilizado el mismo nombre para su última colección; y la firma coruñesa Dioxide también emprendió un viaje a sus orígenes en su última propuesta, que comparte nombre con las anteriores: back to the origins.

Zara, una enseña con 46 años de trayectoria, lanzó el año pasado una edición limitada denominada Zara Archive Collection. La propuesta reunía 17 piezas icónicas de la marca que fueron reeditadas y puestas en el mercado a un precio más elevado del habitual. Entre ellas había prendas que llevaron Kate Moss, Amber Valletta o Carolyn Murphy entre finales de los noventa y principios del nuevo siglo.