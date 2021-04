Inditex solo amplió plantilla en Bangladesh, Kosovo, Nueva Zelanda y Marruecos el año del Covid

A cierre del ejercicio fiscal 2020, el grupo Inditex sumaba un equipo de 144.116 personas repartidas en 60 mercados distintos de todo el globo. A finales de 2019, y según la información remitida por el gigante textil a la CNMV, la plantilla estaba compuesta por 176.611 personas. De este modo, el impacto del Covid redujo en más de 32.000 personas el empleo generado por la multinacional con sede en Arteixo.

No obstante, para comprender los números de la matriz de Zara hay que tener en cuenta, necesariamente, la irrupción de la pandemia del coronavirus. Así lo destacó el propio presidente de la compañía, Pablo Isla, en la presentación de resultados anuales del grupo, el pasado 10 de marzo. En esa altura, la firma aún mantenía un 15% de sus tiendas en todo el mundo cerradas a causa del virus. La perspectiva de la multinacional era tener todos sus establecimientos operativos a mediados de abril, una previsión que en estos momentos se antoja complicada, teniendo en cuenta, por ejemplo, el confinamiento suave impuesto en Francia. A finales del pasado enero, el 30% de los establecimientos de Inditex aún estaban cerrados y la mitad de los puntos de venta sufrían algo tipo de restricción.

Leer más: Amazon ingresa casi el doble que Inditex en España y paga cinco veces menos impuestos

Sin generación de empleo temporal

Precisamente, las restricciones a lo largo del último año desembocaron en fluctuaciones en el volumen de personal de la compañía en sus distintos mercados, afectado especialmente a los empleados con contratos temporales, que entran en determinadas épocas del año de alta demanda, como Black Friday o Navidad como refuerzo (coincidiendo, por cierto, con el cierre del año fiscal de la dueña de Zara). Así lo manifestó el propio presidente del grupo, que destacó que si bien Inditex logró superar el año de la irrupción del Covid manteniendo todo su empleo fijo, no pudo generar el volumen de empleo temporal de otros años ligado a equipos de refuerzo (la caída global de ventas llegó al 28% el año de la pandemia).

Las palabras de Isla tienen su reflejo en los datos que Inditex aporta en su memoria no financiera presentada recientemente ante la CNMV. En ella se refleja que la plantilla de Inditex en España a cierre del ejercicio 2019 sumaba 48.687 personas, siendo 40.279 cuando acabó su año fiscal 2020. No obstante, la cotizada especifica, en el caso del mercado español, que no produjo destrucción de empleo fijo, ya que su plantilla indefinida se mantuvo prácticamente invariable: 36.627 personas frente a las 36.632 de 2019 y las 35.745 de 2018.

Cuatro mercados suman plantilla

Según esa información remitida al supervisor bursátil, Inditex cerró su año fiscal 2020-2021 con más plantilla con respecto al ejercicio anterior solo en los mercados de Nueva Zelanda, donde pasó de 115 empleados a 119, Bangladesh, de 59 a 62 empleados, Kosovo, de 211 a 215 en plantilla y Marruecos, de 26 a 34 empleados.

El incremento en estos países, en todo caso, fue mínimo. En Mónaco mantuvo sus 39 empleados, lo mismo que en Vietnam, con 15. Igualmente ocurrió en Singapur y Pakistán, donde, no obstante, la plantilla de la multinacional se reduce a 4 y 2 empleados respectivamente.

En el resto de territorios en los que opera la plantilla de Inditex, el volumen de personal que presentaba en enero de 2021 era inferior al que contabilizaba doce meses antes, algo en lo que influye directamente la falta de contrataciones de la campaña de Navidad y rebajas. De hecho, la multinacional incrementó su plantilla en casi todos sus mercados entre 2018 y 2019.

De China a Portugal

Es precisamente en los mercados más grandes de Inditex en donde más se ha notado la falta de contrataciones de refuerzo al finalizar el año. Si bien el grueso del personal de la compañía se concentra en las tiendas, también se distribuye en servicios centrales, logística y fábricas.

Según los datos de la compañía, a finales de 2019 contabilizaba 11.169 trabajadores en China Continental, frente a los 7.113 con los que acabó el ejercicio del año del Covid, un 36% menos. En Hong Kong pasó de 1.020 a 558, casi la mitad. En Europa, además del caso español, destacan, entre otros, Portugal (contabilizaba 7.247 empleados en enero de 2020 y 5.050 en enero de 2021) o Italia, donde pasó de 8.626 a 6.890.

En el continente americano, también destaca el mercado de EEUU, en donde contabilizaba 6.310 empleados a cierre del ejercicio 2019 y 5.080 tras el año dela irrupción del coronavirus.