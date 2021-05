La Audiencia reabre la causa contra la antigua cúpula de El Corte Inglés en Galicia por acoso

La Audiencia Provincial de A Coruña ha anulado el auto que absolvió a tres antiguos altos cargos de El Corte Inglés y al actual director de los grandes almacenes en Galicia y Asturias, Javier Esteban, en la causa por el acoso laboral a dos trabajadores del centro comercial de Santiago. El Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad compostelana no vio delito en los hechos denunciados por los empleados, una mujer que sufrió acoso laboral y sexual por parte de un ex jefe de planta del establecimiento, y su pareja, también alto cargo de El Corte Inglés en Galicia. La Audiencia tumba ahora aquella resolución al entender que no está motivada y ordena al juzgado de instrucción dictar una nueva.

Los denunciantes acusan a los antiguos altos cargos de no actuar a pesar de tener conocimiento de la situación de acoso laboral y sexual que sufría la trabajadora, e incluso de presionar a favor del presunto acosador una vez que la mujer decidió denunciar los hechos en el protocolo interno de la cadena para estas situaciones, el CITSA, llegando incluso a incurrir en una situación de acoso también contra su marido, que en aquel momento era alto cargo de El Corte Inglés en Galicia.

La investigación afecta al antiguo director de personal de Galicia; al ex jefe de personal del centro comercial de Santiago; al exdirector del establecimiento compostelano y al actual director de El Corte Inglés en Galicia y Asturias, Javier Esteban. Este último es el único que permanece en el cargo, pues la compañía cesó a los otros tres el año pasado.

El Juzgado de Instrucción dictó el sobreseimiento de la causa en febrero de 2021 en un escueto auto en el que alegaba fundamentalmente que el jefe de planta acusado de acoso había sido absuelto por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, sin tener en cuenta que la sentencia no era firme y que, de hecho, ha sido recientemente anulada por la Audiencia Provincial.

Argumentos «absolutamente insuficientes» para archivar la causa

En un auto del pasado seis de mayo al que ha tenido acceso es medio, la Audiencia considera “absolutamente insuficiente para conocer las razones de la decisión de archivo” este argumento y reprocha al juzgado que no haga “la más mínima referencia al comportamiento imputado a los denunciados”.

“La nueva resolución dictada tampoco supera la exigencia de motivación mínima que requiere una decisión de archivo, ya que ni exterioriza el fundamento de la decisión adoptada con respecto a los hechos delictivos denunciados, ni permite su control jurisdiccional al desconocer esta Sala el criterio jurídico que sustenta la decisión que se impugna al no haber sido expuesto en el auto”, insiste.

Además, la Audiencia indica que, según la denuncia, los antiguos cargos de El Corte Inglés y el director regional “no sólo no actuaron a pesar de tener conocimiento de una situación de acoso laboral y sexual, sino que, incluso, presionaron a los denunciantes cuando tuvieron conocimiento” de la denuncia. “No se explican las razones por las que la instructora entiende que dicho comportamiento no debe ser investigado”, concluye.

En base a estos argumentos, anula el auto de sobreseimiento y ordena emitir una nueva resolución “en la que se motiven suficientemente las razones de la decisión”, por lo que devuelve las actuaciones al órgano instructor.