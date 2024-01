La gallega Real Conservera Española pone un anuncio en Bruselas para buscar socio europeo

Real Conservera Española lanza su plan para expandirse por el Viejo Continente. La empresa con sede en Cambados ha publicado en el portal de la Red Europea de Empresas (EEN, por sus siglas en inglés) para buscar un socio con el que expandir la huella de sus conservas de pescado y marisco gourmet en el mercado comunitario.

La compañía con más de 90 años de historia busca un aliado para «introducir estos productos en mercados europeos bajo un acuerdo comercial». Para ello, la firma que preside Borja Sánchez pone en valor su condición de empresa histórica y su apuesta por productos de alta calidad y artesanales.

«Nos aseguramos de usar solamente los mejores productos de las rías gallegas en nuestra fábrica de conservas de Cambados, en la que manufacturamos de manera cuidadosa nuestras latas a mano, sin aditivos», recalca la firma. «Nuestra filosofía es trabajar con materias primas de la mayor calidad y solo durante temporada, asegurándonos de que están en la condición óptima».

Fruto de esta apuesta, Real Conservera Española ha sido reconocida en el pasado e incluida en rankings como el World’s 101 Best Canned Products from the Sea, que encumbra a las mejores empresas del sector. El nombre de la compañía también figura entre los galardonados en los VIII Premios Galicia Alimentación.

En este caso, Real Conservera Española se alzó con el premio en la categoría de Producto Excelente por sus navajas de las rías gallegas al natural. Este es uno de los principales productos en un catálogo que expone en la Red Europea de Empresas junto a las sardinillas en aceite, los mejillones en escabeche o las caballas en aceite de oliva, que, según la empresa, han sido también distinguidas como «unas de las mejores en el mundo».

La firma con sede en Cambados también cuenta en su repertorio con otros productos gourmet como las huevas de erizo de mar al natural, zamburiñas o berberechos de las rías gallegas, así como paté de huevas de merluza, chipirones, puntillitas, anchoas o lomos de atún.

El sello de Real Conservera Española

Real Conservera Española, que ha superado los 25 empleados en Cambados se publicita así en este particular tablón de anuncios con el objetivo de de obtener diversificar fuentes de ingresos y abrir nuevos mercados. La compañía se nutra de una red de 38 compradores que se dedican única y exclusivamente a seleccionar pescados y mariscos de 74 cofradías de toda la costa gallega.

La empresa apuesta por producto local y por mantenerse al margen de aditivos y conservantes. Por el contrario, Real Conservera Española rescata algunos procesos cada vez con menos presencia en el sector como es el caso del propio tueste de algunos pescados. Pero además del propio producto, la compañía busca dejar su huella también en los propios envases.

Y es que Real Conservera Española ha colaborado con 14 artistas españoles para elaborar los contenedores artísticos de sus latas premium. «Cada uno de ellos ha creado diez cajas únicas para envolver nuestras mejores conservas gourmet», destaca la firma en su propia página web sobre un proyecto que primero se expuso en la feria ARCO 2022 de Madrid y que ahora cuenta con una muestra permanente en sus propias instalaciones.