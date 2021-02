La nueva aerolínea «Canarian Airways» conectará las islas con Vigo este verano

El nacimiento de la compañía «Canarian Airways» hará posible una conexión directa entre la ciudad olívica y las islas. La noticia ha sido anunciada este miércoles por la propia empresa, que espera comenzar a volar este verano y que cuenta con una ayuda de 700.000 euros del Cabildo de Tenerife.

La previsión es que el próximo 5 de junio se presente en Madrid el primer avión de la compañía, un Airbus A319 con 144 plazas, que hará el primer vuelo al aeropuerto Tenerife Sur, donde tendrá la sede la empresa, a la que se ha invitado a participar tanto al Gobierno de Canarias como al resto de cabildos y empresarios de las islas.

La participación del Cabildo de Tenerife es del 25% del capital de la compañía, una empresa que será de vuelos comerciales no regulares, con lo que se espera tener «más agilidad» para poder adaptarse a situaciones nuevas.

Vuelos a la Península y Europa

El director ejecutivo de Canarian Airways, Óscar Trujillo, explicó que está previsto que los vuelos comiencen la segunda quincena de junio a los destinos seleccionados, que en España son Madrid, Barcelona, Vigo y Bilbao, y en el resto de Europa son Glasgow, Cardiff y Berlín. Consciente de que se trata de un momento convulso y difícil para el sector, Trujillo reconoció que «hay que tener valentía para iniciar este proyecto», pero añadió que quiere «transformar a las islas en un actor de la conectividad».

Respecto a esto, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, insistió en la «obsesión» que hay en la corporación insular por aumentar la conectividad para no depender del exterior, y planteó que otros objetivos son plantear que el volar es un derecho, no solo una opción, y que los precios sean «razonables» y no están sometidos a la especulación.

El presidente de la compañía, Jorge Marichal, recordó que el talón de Aquiles de Canarias es la conectividad y agregó que los intereses de los operadores turísticos en algún momento puede que tengan intereses contrapuestos a los de Canarias.