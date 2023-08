La SA de Xestión do Xacobeo triplica ingresos, pero sus beneficios se desploman

No es lo suyo ganar dinero, que lo ha hecho como garantía de sostenibilidad económica, pero sí prestar servicios con el menor coste para los gallegos. La Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, cuya constitución data de noviembre de 1991, cerró el ejercicio de 2022 con el triple de ingresos, recortó sus beneficios a la mínima expresión y mantuvo el apoyo público vía subvenciones de explotación. Así lo reflejan tanto la cuenta de resultados como el balance de la SA do Xacobeo, como se conoce a la empresa pública.

“Durante 2022 se produjo un incremento de la cifra de negocios, fruto de la prórroga del Año Santo Xacobeo y del levantamiento en las restricciones y limitaciones en los aforos en la red de albergues, derivadas de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, llegando a alcanzarse el nivel de ingresos de 2019”. Así lo explican los gestores de la compañía, cuyo objeto social se centra en la realización de actividades dirigidas a la gestión de los servicios comunes en la red de albergues de Galicia y su patrimonio, las relaciones con las asociaciones de amigos del Camino, así como la planificación y organización de los actos que se desarrollen con motivo de los años santos.

Prestación de servicios y beneficio

¿Y esta evolución traducida en números? Pues, según sus cuentas, la SA de Xestión do Xacobeo tuvo unos ingresos de 1,7 millones al cierre de 2022, muy por encima de los 560.000 euros del ejercicio precedente, todavía marcado por las restricciones. Fueron, más que ventas, ingresos por prestaciones de servicios. Recibió, eso sí, subvenciones de explotación que se incorporaron al resultado del ejercicio por importe de 4,5 millones, cuando la inyección pública un año antes, concretamente procedente de la Axencia de Turismo de Galicia, había sido de 4,8 millones.

El incremento de los gastos de explotación, en gran medida, explica el descenso de los beneficios de la compañía, ya que se incrementaron en prácticamente un millón de euros, hasta los 5,4 millones. Como consecuencia de ello, el resultado del ejercicio, el beneficio neto declarado por la sociedad, fue el año pasado de apenas 74.500 euros. Un año antes, en 2021, sus ganancias después de impuestos se habían situado en prácticamente 938.000 euros.

En la actualidad la red de albergues está integrada por 75 establecimientos, gestionando la SA de Xestión, a través de una concesión a una adjudicataria, un total de 61 albergues, mientras que otros 14 están en manos de ayuntamientos y otras entidades.