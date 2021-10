La Xunta identifica “ocho posibles compradores” para la planta de Vestas

La conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, asegura que la Xunta ha identificado “ocho posibles compradores” de la planta de turbinas eólicas de Vestas en Viveiro. No obstante, la dirigente política ha cargado contra la multinacional que, asegura, no está actuando “de buena fe”, ya que no está facilitando la operación al no dejar apenas margen de maniobra debido a los plazos de negociación del ERE en marcha.

En declaraciones a la prensa tras una nueva reunión en Santiago de la mesa industrial de Vestas, la conselleira ha explicado que la compañía ha concretado que la extensión del periodo de consultas del ERE extintivo para 115 trabajadores será hasta el 5 de noviembre –inicialmente estaba fijado para el 28 de octubre–, lo que supone solo ampliar en «cuatro días hábiles», de modo que «no deja margen al Gobierno autonómico para la búsqueda de compradores«.

Apunta a que esta prolongación de la negociación de ERE se debe solo a una «táctica procesal absoluta» por parte de Vestas, pues supone una «ampliación absurda». «Son cuatro días, cuatro días en un procedimiento de estas características aportan muy poco, por no decir cero», censura.

Eliminar “competidores”

Al respecto, Lorenzana explica que, inicialmente, el Gobierno gallego configuró una lista de un centenar de empresas nacionales e internacionales como «eventuales interesados» en la fábrica de Chavín, de los cuales quedan ocho potenciales inversores como los «más viables». Sin embargo, «el tiempo es muy muy ajustado», pues «la propia empresa reconoció que en periodos parecidos se necesita de meses para llevar a buen fin».

Por ello, la conselleira recrimina que la compañía tiene el «objetivo» de cerrar la planta de A Mariña, así como «eliminar cualquier tipo de competidor», por lo que «no quiere facilitar esa búsqueda de comprador para continuar con empleos y actividad».

Críticas al Gobierno

Junto a esto, la conselleira de Emprego de la Xunta ha cargado contra el Gobierno central por su postura en esta negociación. «Estamos francamente decepcionados con el papel que está jugando el Ministerio, a través de la Dirección General de Industria en esta mesa», arremetió.

Aunque indica que, «inicialmente», el Gobierno tenía una postura «proactiva» en la búsqueda de una solución, afea que «no ha hecho absolutamente nada» en la búsqueda de comprador. «Fue el propio Igape el que tuvo que trasladar los datos de ese catálogo comercial para promover la actuación del Gobierno», apostilla.

«A día de hoy no tenemos conocimiento de que haya realizado (el Ministerio) ningún de actuación en busca de comprador (…), ni identifica ningún tipo de empresa interesada en la adquisición», apunta.

Comité de empresa

Por su parte, el presidente del comité de empresa, David Mariño, ha dicho que esta ha sido una reunión «infructuosa» porque «hay una serie de malentendidos entre empresa y la mesa industrial».

Indica que la compañía ha dado cuenta de que va a contratar a una consultora para estudiar «una posible venta de la fábrica», aunque «no informa» de ello a la mesa industrial que «está haciendo al mismo tiempo esa misma labor desde antes». «Una serie de incongruencias que no tienen ni pies ni cabeza», clama.

Por tal motivo, Mariño avisa de que Vestas lo único que persigue es «acabar de cerrar el expediente del ERE», para lo cual: «Añadieron el tiempo que les hacía falta para mandarnos a la calle».