Las dueñas de Bimba y Lola hacen caja: reparten un dividendo de 14 millones el año de la inflación

El pasado 2022 fue un año de esfuerzo inversor para Bimba y Lola, la compañía de las hermanas María y Uxía Domínguez. A este hecho se le unió el incremento generalizado de costes debido a la inflación y la crisis energética lo que determinó que, aunque las ventas del grupo textil se elevaron, su beneficio se resintió. En el ejercicio finalizado en febrero de 2023 se anotó unas ganancias netas consolidadas de 11,6 millones de euros, un 26,1% menos, y una cifra de negocio de 225 millones de euros, un 4,3% más, gracias al empuje del mercado internacional.

La reducción de beneficios consolidados no impidió, no obstante, que el pasado año la compañía de lujo asequible optase por repartir dividendos, algo que no hizo en 2021. Así lo revelan las cuentas de Bimba y Lola Studio, la sociedad de cabecera del grupo. Las cuentas individuales recientemente depositadas ante el Registro Mercantil y consultadas por Economía Digital Galicia indican que la dominante del grupo obtuvo un beneficio neto de 15,4 millones de euros, frente a los 875.800 euros del ejercicio anterior.

Dividendo a cuenta

En la memoria de la sociedad, los administradores de la misma indican que ya en julio del pasado año, la junta general de socios acordó la distribución de un dividendo a cuenta por importe de 14 millones de euros. El Consejo de Administración formuló para ello “el preceptivo estado contable provisional de liquidez poniendo de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para proceder a la distribución de dicho dividendo”.

Aunque las cuentas consolidadas de Bimba y Lola aún no están disponibles en el Registro Mercantil para su consulta, en las individuales, la sociedad explica que el efecto de consolidación eleva la cifra de negocios de la sociedad cabecera, Bimba y Lola Studio, de 15,6 millones de euros, en 209 millones de euros más, cantidad que coincide con esos 225 millones de euros que la compañía declaró haber facturado, en un comunicación a medios realizada este verano.

Cambios en el capital: sale Jesús Domínguez

El capital de Bimba y Lola Studio se reparte a partes iguales entre las sociedades Tresemes 2017 y Querida Carmen. El primer vehículo cuenta con María Domínguez como administradora única, mientras que el segundo está pilotado por su hermana, Uxía Domínguez. A cierre del ejercicio, cada hermana poseía una participación del 50%.

Sin embargo, este porcentaje es reciente, ya que en 2021, cada sociedad poseía un participación en el capital escriturado de la compañía de un 47,5% mientras que Tapru retenía un 5%. Este vehículo no es otro que la sociedad holding de su padre, Jesús Domínguez, a través de la que invierte en sus distintos negocios y con el que retiene un 25% de Textil Lonia, el grupo de moda del que es fundador junto con sus hermanos Francisco Javier y Josefina y que explota las marcas Carolina Herrera y Purificación García.

Explican los administradores de Bimba y Lola Studio que en julio del pasado año “se formalizó la adquisición de 3.420 participaciones propias representativas de un 5% del capital social por un importe de 10,4 millones de euros”, de los que 5,2 millones estaban pendientes de pago a cierre de ejercicio. Posteriormente se llevó a cabo una reducción de capital, mediante la amortización de dichas participaciones, que derivó en que las sociedades controladas por Uxía y María Domínguez retengan ahora, cada una, un 50% del capital.

Jesús Domínguez, no obstante, continúa junto a sus hijas en el consejo de administración de la textil.