Las fábricas de Ence y Altri consumirán más del 40% del eucalipto que se corta en Galicia

Después de años de incertidumbre por el impacto que tendría el cierre de Ence en el monte gallego, el sector forestal afronta una década esperanzadora en el ámbito industrial. La continuidad de la factoría de Pontevedra, cuya concesión en la ría hasta 2073 ha sido avalada por el Tribunal Supremo, y el previsto aterrizaje de Altri en Palas de Rei (Lugo), introducirá por primera vez a dos grandes consumidores de eucalipto a medio plazo en territorio gallego, a lo que se añade el viejo objetivo de cerrar el ciclo del papel, que se hará realidad si Ence consuma su planta de fibras recicladas y papel tisú en As Pontes.

Sin contar el impacto en el norte de Lugo de la otra fábrica de Ence en Navia, con un consumo anual de madera de 1,8 millones de metros cúbicos, las instalaciones de Pontevedra y la factoría que construirá Altri en Palas de Rei tendrán capacidad para absorber más del 40% de las cortas de eucalipto que se realizan en Galicia. Entre las dos podrían alcanzar los 2,5 millones de metros cúbicos, el 44% de los 5,59 millones que se cortaron en las plantaciones de eucalipto de la comunidad en el año 2021, según el último informe publicado por la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera) y coordinado desde la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra por Juan Picos.

La madera se corta en A Coruña y Lugo

El informe de sostenibilidad de Ence detalla que la planta de Lourizán, en la que prevé invertir 130 millones en diez años, consume 1,3 millones de metros cúbicos de madera al año. Es, por tanto, más pequeña que la fábrica asturiana, que incrementó su capacidad en 2019. Aunque el foco de las reivindicaciones para que continuara su actividad se concentró en Pontevedra, la actividad de la pastera beneficia de manera relevante a Lugo y A Coruña, que son las principales productoras de la comunidad. De los 10,1 millones de metros cúbicos de madera que se cortaron en Galicia en 2021, más de ocho millones procedían de estas provincias, según el citado informe.

Consumo de madera de Ence entre 2019 y 2021

En el caso de Altri, la previsión de la pastera portuguesa es que su planta de fibras textiles requiera de entre 900.000 y 1,2 millones de toneladas al año. La compañía no ha detallado si utilizará otra madera diferente al eucalipto, aunque la previsión es que proceda mayoritariamente de esta especie y en el sector se da por hecho que será la práctica totalidad. Sobre el proyecto hay todavía bastantes incertidumbres. Por un lado, Altri no ha confirmado todavía la inversión –unos 800 millones de euros–, una decisión que desvelará durante el primer semestre de este año. Por otro, está pendiente de su acceso a los fondos europeos Next Generation, de los que espera conseguir en torno a 200 millones, como avanzó este medio.

Asumiendo que la factoría se construirá y alcanzará una capacidad de 1,2 millones de metros cúbicos, entre Altri y Ence absorberían más del 40% del eucalipto que se corta en Galicia cada año: 2,5 millones de 5,6 millones de metros cúbicos. De hecho, podría ser incluso más si se toma en cuenta la madera que compran para otras de sus plantas, como la de Navia en el caso de Ence o la de Celbi en el de Altri.

Hay madera suficiente para Ence y Altri

Estas cifras confirman las previsiones de la cadena de valor y de entidades como Fearmaga o el Cluster da Madeira, que vienen defendiendo que hay madera suficiente para los dos operadores. Eso sí, la competencia puede derivar en un incremento de precio del eucalipto.

Según el informe A Cadea Forestal-Madeira de Galicia, esta especie representa más de la mitad de las cortas de madera de la comunidad, superando en casi dos millones de metros cúbicos a las coníferas (el pino), que en 2021 incrementaron su producción por primera vez tras varios ejercicios de caída.