Las recetas de Krugman en Vigo: subir los tipos de interés y potenciar la política climática

Para Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008, la opción que tiene la Zona Euro para reducir la subida de precios al no contar con una política fiscal común es el aumento de los tipos de interés ya que “el riesgo de no hacer nada es demasiado alto”. Así lo ha destacado durante su intervención en el Vigo Global Summit 2023 en la que ha apuntado que la inflación que en la actualidad se registra en Europa y en Estados Unidos no se mantendrá en el tiempo, subrayando que el ‘Viejo Continente’ saldrá de esta crisis sin caer en una gran recesión.

En el evento organizado por la Zona Franca de Vigo, con motivo del 75 aniversario de la institución, Krugman ha expuesto su conferencia sobre ‘El Auge y Declive de la Inflación durante la Pandemia’ poniendo el foco en que, a diferencia con la inflación registrada en la década de 1970, la subida de precios actual no quedará impregnada en la economía, sino que, según sus predicciones, volverá a situarse entorno al 2%.

El economista se ha referido a la situación vivida en Estados Unidos, donde la inflación se inició antes y una vez llegado al pico, comenzó a descender. A pesar de que se podría suponer que se iba a producir una recesión económica, esto no ocurrió y el empleo se mantuvo, con un mercado laboral «excelente».

Optimismo ante la inflación

El caso europeo, según ha reconocido, fue diferente, ya que la pandemia trastornó el contexto económico. Sin embargo, espera que la reducción de la inflación no lleve a la Zona Euro a una gran recesión, aunque sí ha reconocido que ya ha entrado en «recesión técnica», pero que no supondrá una gran crisis económica.

«Soy bastante optimista respecto a controlar la inflación sin pagar un peaje elevado», ha subrayado, insistiendo en que en Estados Unidos el IPC ya ha bajado, aunque todavía no está en niveles óptimos y no se ha vivido una recesión.

Krugman se ha referido a cómo las administraciones han intentado durante la pandemia mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos, pese a que la producción se redujo en gran medida. Esto derivó en un aumento de la inflación, que en muchos casos no se preveía que fuese a alcanzar niveles tan altos.

También analizó el notable aumento de la deuda pública, en el mismo grado tanto en España como en Estados Unidos, pero no mostró gran preocupación por ello: “Mejor sería si no tuviésemos esa deuda pública, claro, pero no está entre mis 10 máximas preocupaciones”.

«La política climática es lo único que importa»

Para el premio Nobel el principal problema actual es el cambio climático. «La política climática a largo plazo es lo único que importa», ha reivindicado, poniendo en valor las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Estados Unidos para subvencionar la energía verde y animando a Bruselas a que busque un cambio hacia una economía más sostenible.

El Viglobal Summit 2023, que contó con la conducción del periodista pontevedrés Xabier Fortes, fue inaugurado oficialmente por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que recordó que el congreso se celebra en conmemoración del 75 aniversario de la Zona Franca de Vigo. “Tengo un año más que la Zona Franca, o sea que digamos que la conozco de toda la vida”, bromeó el primer edil vigués, que recalcó la importancia de pensar sobre la economía en un tiempo tan convulso como el actual y en el que se demuestra que “hay otra forma de salir de la crisis”. “A la hora de gobernar, siempre hay que pensar en la gente”, recalcó Caballero