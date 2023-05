Leche Río reivindica el papel de la mujer en el sector lácteo gallego

Leche Río, marca del grupo Lence, ha presentado su nueva campaña ‘Actitud Río: Puro coraje’ en la que reivindica el papel de la mujer en el sector lácteo gallego, coincidiendo con la víspera del Día Mundial de la Leche.

Durante la presentación, que ha tenido lugar en un acto en la Fundación Juana de Vega, en Oleiros, se ha reivindicado la importancia de las mujeres para el sector lácteo de Galicia y la supervivencia del entorno rural.

La campaña se podrá ver en la web de Río de Galicia, en sus cuentas de redes sociales y a través de un código QR que estará en los envases de leche.

El evento ha contado con la participación en una mesa redonda de Silvestre José Balseiros, director xeral de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Xunta de Galicia; Elena Mancha Montero de Espinosa, directora xeral de Relacións Laborais de la Xunta; Gabriela González, directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski; y Carmen Lence, CEO de Grupo Lence; además de las ganaderas de la campaña de la compañía.

Supervivencia del rural

Durante su intervención de apertura, Carmen Lence ha subrayado que «estas mujeres, estas ganaderas de la campaña, son unas grandes empresarias, están cuidando del rural gallego y son las que nos dan de comer». «Dos de cada tres mujeres que dejan el rural son mujeres jóvenes, si no hay mujeres jóvenes no hay niños y si no hay niños no hay futuro en el rural, defender el rural es defender la soberanía alimentaria de todos», ha señalado.

Durante el coloquio, Silvestre José Balseiros, ha analizado cómo las instituciones pueden trabajar para que el rural, que en Galicia representa aproximadamente el 47% de la comunidad autónoma, mantenga su desarrollo y cómo es vital, para tal fin, lograr fijar población.

Elena Mancha, por su parte, ha aludido al «coraje» que tuvieron las mujeres que, además de gestionar sus explotaciones ganaderas, conciliaron este trabajo con el ámbito familiar, incidió en su intervención.

Gabriela González, en representación de Vegalsa-Eroski, ha relatado la vinculación de la compañía con productores gallegos, buscando sinergias para propiciar que Galicia siga siendo «una potencia láctea».

Los ponentes han disertado, además, sobre si el consumidor y la sociedad en general valoran la labor de las personas que trabajan en el campo, como el caso las ganaderas protagonistas de la campaña de Río de Galicia.

Además, la compañía ha subrayado el peso de las mujeres del rural para asumir los negocios del sector, al tiempo que han destacado la fortaleza del sector lácteo gallego, su hegemonía en el consumo a nivel nacional y la importancia de este producto en la alimentación básica de millones de hogares, explican desde la misma.