Leche Río señala el nuevo reto del lácteo gallego tras la inflación: “Hay escasez de mano de obra”

Grupo Lence, el dueño de marcas como Leyma y Leche Río, logró cerrar el ejercicio 2022 con unos ingresos de 207 millones de euros, un 35% más que en ejercicio precedente, y mantener la rentabilidad a pesar de la crisis inflacionaria. Lo recordó su CEO, Carmen Lence, a preguntas de Economía Digital Galicia, tras participar en Silleda en la presentación del I Foro de Activistas: por un futuro rural, un encuentro organizado precisamente por este medio y la compañía láctea que trababa de analizar los retos de futuro del sector primario así como las medidas para tratar de atraer mano de obra cualificada. Y es que ahí está para la ejecutiva uno de los principales hándicaps en este momento de muchas explotaciones ganaderas.

“El año pasado, el gran desafío fue la inflación. Este año, no es que lo veamos todavía como un reto fortísimo, pero definitivamente hay problemas para encontrar gente en general. Somos unas empresa que tiene recursos para poder contratar con ETTs y lo vamos superando pero es algo que yo, hablando con ganaderos que trabajan con nosotros, detecto más y es algo que me preocupa. Vemos ganaderías grandes que quieren crecer y que se lo están replanteando. Por una parte por el aumento increíble de la burocracia que hay –y que hay dificultades para conseguir licencias–. Por otra por la escasez de mano de obra, algo que queríamos precisamente resaltar en este foro”, expone la ejecutiva. “El rural es poco atractivo y si hoy en día hay dificultad para encontrar carretilleros, camareros o transportistas, aún más para atraer a gente que quiera trabajar en el campo”, resume.

¿Remite el aumento de costes?

En cualquier caso, la directiva destaca que el espectacular aumento de costes con el que tuvieron que lidiar las empresas el pasado año remite. “La gran presión se produjo en 2022, este año ya se ve una bajada en el precio del gasoil y en los piensos. Es curioso que en toda Europa, en donde ha aumentado la producción, ha bajado el precio de la leche. España está ahora mismo por encima del resto de Europa, una situación que no es muy normal porque habitualmente no era así”, comenta.

Sobre cómo logró Lence salir airosa de un 2022 inflacionario explica que con “eficiencia” y “acompasando movimientos”. “Primero subíamos a los ganaderos y, luego, cuando podíamos, conseguíamos trasladarles la subida a nuestros clientes. La leche es un producto que tiene un margen muy pequeño. Literalmente de céntimos y, a veces, de céntimo. Por eso te puedes poner a perder dinero enseguida, porque hay mucho volumen y poca rentabilidad”, dice. “Por eso nosotros nos centramos en cuidar a nuestro proveedor. Intentamos siempre pagar por encima de la media de Galicia. Entendemos que es necesario tratar bien a los proveedores porque, al final, son como un socio. De hecho, en la última parte del año pasado, que había muchísima escasez de leche, a nosotros no nos dejó ningún ganadero y pudimos abastecer a nuestros clientes sin problema” recuerda.

“Somos una empresa que depende al 100% del rural gallego porque todo lo compramos y lo transformamos aquí. También dejamos el valor añadido en Galicia. Es muy importante que el rural sea cada vez más fuerte porque nuestra soberanía alimentaria depende de esto”, explica.

Facturación de 207 millones en 2022

“Hemos pasado de los 200 millones de euros el año pasado, de hecho, tuvimos una facturación de 207 y hemos mantenido la rentabilidad. Somos una empresa que trabaja con la eficiencia, queremos ser cada vez más eficientes. De hecho, empezamos con un proyecto en el último mes de 2021 que continuamos en todo 2022 por el que hemos implantado un proceso de mejora continua para ser más eficientes en la producción: menos paradas y producciones mucho más largas”, explica. “En nuestra empresa somos conscientes de que el precio de compra de la leche, básicamente, lo pone el mercado. Si yo pago menos no me van a vender la leche los ganaderos y, a su vez, el precio de venta lo pone un poco el mercado”, argumenta. “Hoy en día lo que más se consume en España es la leche de marca blanca de distribución. De hecho, un solo operador tiene el 30% del mercado y, en cierta medida, las marcas blancas se alinean todas en un precio y es difícil que tú puedas poner un precio por encima de eso a no ser que tengas una marca muy fuerte”, comenta.

“Teniendo en cuenta esas dos limitaciones, lo que debo hacer es trabajar en cómo ser mejor empresa. Un grupo eficiente es aquel que saca mejor partido a sus recursos y eso es lo que también le decimos a los ganaderos. De hecho, en su día tuvimos un proyecto para ayudarles a ser mejores empresas porque las ganaderías son empresas y tienen que ser rentables no solo porque les den un buen precio, sino porque tienen que trabajar enfocados a ser más eficientes”, dice la directiva.

Mujer directiva

En el primer Foro de Activistas: por un futuro rural también se abordó la necesidad de generar empleo femenino de calidad en el campo gallego. A este respecto, la ejecutiva analizó su experiencia personal como mujer y alta directiva en un sector históricamente masculinizado. «Es curioso porque en muchas reuniones soy la única mujer, pero eso pasó siempre. Ya cuando trabajaba con mi padre hace tiempo era la única y la más joven. Ahora ya no soy la más joven (bromea) pero sigo siendo de las pocas directivas», comenta.

Lence asumió el puesto de primera ejecutiva del Leche Río hace cuatro años. Comenta que a lo largo del tiempo sí ha percibido algunas situaciones que no se darían en caso de estar ante un empresario, aunque reconoce que no le afecta. «Es una cuestión de actitud. Me doy cuenta de que hay gente que cuanto habla conmigo, por el hecho de ser mujer siempre me hacen comentarios sobre cómo están mis hijos, sobre mis situaciones personales y son preguntas que, por ejemplo, entiendo que a mi marido no le hacen», reflexiona. «En cualquier caso, lo que lo demás piensen de mí no es asunto mío, yo sé quién soy y con eso basta. Yo voy por la vida sin pedir disculpas: ni por ser mujer ni por ser madre. Sin pedir disculpas por ser la hija de Lence. Soy quien soy, si les gusta bien y si no, también», resuelve.

Foro de Activistas: por un futuro rural

Sobre la celebración del Foro de Activistas: por un futuro rural, Lence destaca la buena acogida que ha tenido en su primera edición, celebrada en el marco de la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Silleda. «Hacemos una valoración muy positiva. Es el primero, porque lo que los comienzos siempre son más duros, pero me ha sorprendido la cantidad de gente que ha venido y el interés que ha despertado, que es algo muy positivo», valora.

«La razón por la que hemos promovido esto es porque, muchas veces, hablando con el consumidor final, con clientes, vemos un gran desconocimiento de lo que es el rural y de la importancia que tiene, por eso es tan positiva la buena acogida de esta iniciativa», declara.