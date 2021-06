Lendoiro se confiesa: “Primas a terceros ha habido siempre y siempre las habrá”

Augusto César Lendoiro reaparece en pantalla. El histórico expresidente del Real Club Deportivo de La Coruña fue uno de los invitados estrella en el último programa que Salvados emitió este domingo y que llevaba por título El valor del fútbol.

El que fuera presidente del Superdépor se vio las caras con Joan Gaspart, su homólogo en las filas del Barcelona en momentos de rivalidad entre ambos clubes por el traspaso de Rivaldo sobre la bocina y por el final de Liga de la campaña 1993-94 marcado por el penalti de Djukic. Lendoiro acusó a los jugadores del Valencia de acudir a Riazor en la última jornada con la promesa de primas por parte del Fútbol Club Barcelona para dejar al conjunto herculino sin los tres puntos que le darían su primera Liga.

«Se amañaban los partidos»

“Alguno seguramente ganaba más [en primas] que [en salario] todo el año. No lo dudes”, espetó Augusto César Lendoiro en respuesta a la efusiva celebración del portero del Valencia, José Luis González, tras detener el penalti a Djukic pese a que el cuadro che no se jugaba nada en aquel encuentro.

“Cuando se llegaba a los últimos partidos, unos cuantos equipos ya pactaban el resultado. Se amañaban los partidos“, reveló Lendoiro, cuyas acusaciones sobre Gaspart se toparon con la negación de este. El expresidente del Barcelona preguntó al exmandatario del Dépor sobre si “alguien primó al defensa que hizo ese penalti innecesario” y explicó que ha “defendido siempre que no se puede primar para perder, pero no primamos al Valencia” a pesar de que jugadores del Valencia como el propio Giner admitieron tiempo después que habían recibido dinero del Barcelona.

Leer más: Tebas vuelve a la carga contra el capitán del Dépor y recurre el archivo de su denuncia

“Tendrá que decir quién lo primó, tiene que demostrarlo”, apuntó Gaspart. “Si yo supiese que se amañan partido, a mí no me da una taquicardia en un campo. No soy tan imbécil para vivirlo así si sé que todo está amañado”, reiteró. En este sentido, Lendoiro reconoció haber primado “para ganar”, antes de aseverar que “primas a terceros ha habido siempre y siempre las habrá”.

El perdón de Gaspart por el fichaje de Rivaldo

Ambos dirigentes se refirieron también a la otra disputa que tuvieron años después con el polémico traspaso de Rivaldo al término de la temporada 1996-97. “Era la final del Teresa Herrera y me llaman de la SER para decirme que el Barça va a fichar a Rivaldo”, recordó Lendoiro. “Rivaldo juega el partido, marca un gol y después me dice la oferta que tiene. Nosotros siempre mantuvimos que como mucho pagaríamos un millón o 1,2 millones como mucho, y la diferencia con lo que le ofrecían hizo que no hubiera negociaciones”.

Leer más: Tino Fernández toca la cara a Lendoiro en su despedida del Dépor

El propio Gaspart reconoció que “hay que ser muy cabrón para pagar una cláusula el último día, sin dar al otro equipo tiempo de reacción” y reveló que se había disculpado “mil veces” tanto con Lendoiro como “con todos los socios del Deportivo”. “Cuando haces esto es porque eres consciente de que no has actuado correctamente”, concluyó.