Los líos judiciales de Iberdrola acercan a Inditex al liderazgo del IBEX

Las investigaciones a Iberdrola por la comercialización irregular de electricidad en España y México están teniendo impacto para la compañía de Ignacio Sánchez Galán en bolsa, donde lleva toda la jornada en rojo. La multinacional abrió sesión cayendo un 1,6% tras trascender la multa de 435 millones que le impuso el regulador mexicano por la venta de energía generada en la modalidad de autoabastecimiento sin disponer de permiso para ello.

La eléctrica mantuvo durante toda la mañana esta depreciación en torno al 1,5%, incluso tras trascender la resolución de la Audiencia Nacional que procesa a la compañía por inflar los precios de la luz utilizando la producción hidroeléctrica de sus embalses.

La caída sitúa la capitalización de Iberdrola en los 71.400 millones, muy cerca de los 70.100 millones de valor en bolsa de Inditex, a la que sobrepasó hace unas semanas convirtiéndose en la mayor cotizada del IBEX. A diferencia del grupo de Sánchez Galán, la multinacional de Amancio Ortega encadena tres jornadas de avance en el parqué al calor de las previsiones optimistas de los analistas respecto a su desempeño en lo que va de año. Las subidas del grupo que preside Marta Ortega dejaron en nada los 7.000 millones de distancia que había entre las dos empresas a comienzos de la semana pasada.

La multa de México

La Comisión Reguladora de la Energía (CRE) de México multó a la filial Iberdrola Energía Monterrey con 9.145 millones de pesos mexicanos (unos 435 millones de euros) por vender electricidad generada en modalidad de abastecimiento a sus socios sin disponer de permiso para ello. “Se encuentra obligada a destinar la energía eléctrica que se genere, exclusivamente para la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de los socios, de acuerdo con la distribución de demandas máximas establecidas”, sin embargo, “no cuenta con la atribución para vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica», dice la resolución, que será previsiblemente impugnada por Iberdrola.

La eléctrica alegó que la Comisión no presentaba ninguna evidencia que demostrase «la comercialización, venta, enajenación o reventa de energía eléctrica», y reprochaba que la acusación estuviera soportada «en facturas cuyos conceptos no demuestran la presunta venta». Asimismo, defendía que «las facturas proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria constituyen una prueba ilícita al violar el secreto fiscal del cual es titular Iberdrola».

No obstante, la CRE considera que sí que se produjo dicha infracción, como denunció la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad, y sostiene que las pruebas ofrecidas por la compañía «resultan insuficientes y con las mismas no se desvirtúa la conducta que le fue imputada».

López Obrador habla de una multa «justa»

El presidente mexicano, López Obrador, ha desvinculado la sanción de una “venganza”, ya que había criticado expresamente a Iberdrola en distintas comparecencias. “Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es fraude legal (la venta de electricidad generada en modalidad de autoabastecimiento), es probable que por esa razón se haya multado a Iberdrola. No tenía conocimiento porque no es mi fuerte la venganza, aunque considero que sí es justo y México no es tierra de conquista”, zanjó.