Así es el plan de Sánchez Galán para convertirse en el rey de la eólica marina

Tan poderoso como controvertido, Ignacio Sánchez Galán añadió a su amplio currículum el colofón de presidir la mayor cotizada española. Mientras lidiaba con el caso Villarejo, que lo mantiene imputado en la Audiencia Nacional, y compadreaba sobre la poca lucidez de los ciudadanos que están en la tarifa eléctrica regulada, Iberdrola superó a Inditex por capitalización en bolsa, hasta valer 9.000 millones más que la multinacional de Amancio Ortega, con datos de cierre de sesión de este miércoles.

El hito llegó para Sánchez Galán tras meses de enfrentamiento con Moncloa por casi todos los motivos posibles, desde el vaciado de embalses a la limitación de los beneficios de las eléctricas o el tope al gas, y en plena pugna de las eléctricas tradicionales por mantener su posición dominante tras la transición energética. En este objetivo, la eólica marina juega un papel clave para Iberdrola, constituyendo uno de sus principales vectores de crecimiento, según reconoce la propia compañía.

La previsión del Gobierno, atendiendo a su Hoja de Ruta de la Eólica Marina y las Energías del Mar es que en España haya, en el horizonte de 2030, unos 3.000 megavatios de potencia instalada. Los de Sánchez Galán han tomado rápidamente posiciones en la carrera, como revela el hecho de que, en el último año, han presentado en España hasta cuatro proyectos, dos de ellos en Galicia, que suman casi 1.800 MW, es decir, más de la mitad de la potencia prevista por el Ejecutivo para los próximos años.

A la espera de la regulación del Gobierno

Fuentes empresariales recuerdan que, de momento, se trata de proyectos en una fase inicial, una suerte de declaración de intenciones, toda vez que el Gobierno ni siquiera ha dado luz verde a los POEM, los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, que definirán aquellas zonas donde podrá desarrollarse esta tecnología. Aseguran estas voces que, al margen de Iberdrola y el consorcio formado por Bluefloat y Sener, muchos más grupos tienen en mente parques offshore, aunque no hayan desvelado sus cartas todavía de forma pública.

Sí que lo está haciendo Iberdrola. Esta semana, la página del Ministerio para Transición Ecológica para la consulta pública de evaluaciones ambientales revelaba que la filial Iberenova Promociones proyecta frente al golfo de Roses, en Girona, la instalación de un parque eólico marino flotante de 500 MW de potencia. De momento, no hay más información sobre el mismo que precise su ubicación o los tiempos de ejecución y presupuesto del mismo.

Además de este, también ha presentado ante el departamento de Teresa Ribera otros tres proyectos. Uno es el parque eólico marino flotante de San Borondón, al sureste de la isla de Gran Canaria; un proyecto que maneja una potencia de 238 MW. Los otros dos, se ubican en el norte de Galicia. Sánchez Galán quiere levantar entre Ortegal y Cariño dos grandes parques offshore, el de San Brandán y el de San Cibrao, de 490 megavatios cada uno.

Galicia, Cataluña y Canarias: las zonas deseadas

Inmersa en la polémica debido a las últimas declaraciones de su presidente –Sánchez Galán tuvo que disculparse por llamar «tontos» a los consumidores acogidos a la tarifa regulada– Iberdrola es la energética tradicional que más interesada parece, a priori, por el desarrollo de tecnología offshore, que ya puso en funcionamiento fuera del país.

En el tablero de juego destacan también otras compañías, que disponen sus pieza en la costa española, si bien ninguna es comparable en envergadura a Iberdrola, cuya cotización en este momento en el Ibex se aproxima a los 72.000 millones de euros.

En cualquier caso, sobre las zonas marítimas que llaman la atención del sector hay pocas dudas. El consorcio formado por Bluefloat y Sener tiene también en tramitación el proyecto offshore Tramuntana, frente a las costas de la Empordá, en Girona, que proyecta una primera fase de 500 MW. La misma potencia que quiere desarrollar de forma inicial con otro megaparque, el Nordés, en la costa ártabra coruñesa, a unos 30 kilómetros de la costa ferrolana. También en Gran Canaria presentaron los socios el proyecto Tarahal, de 225 MW. Coinciden con Iberdrola en las ubicaciones y casi también en la potencia, aunque, de llevarse a cabo, es previsible que los parques se segmenten en distintas fases.

También en Gran Canaria, la gallega Greenalia proyectó cinco complejos de eólica marina de 50 MW cada uno, lo que le permitiría alcanzar una potencia similar en la isla a las de Iberdrola y Bluefloat y Sener.

Iberdrola: diez veces más eólica marina

Sánchez Galán no es un novato en esta tecnología a pesar de que esté en sus primeros pasos en España. A cierre de marzo de este año, Iberdrola cuenta con 1.258 MW offshore en operación y 7.000 MW en desarrollo, con 2.600 de ellos ya en construcción. La compañía prevé entren en operación en 2027 y completar una inversión próxima a los 30.000 millones a lo largo de esta década para reinar también en el mar, alcanzando los 12.000 MW en operación. Dicho de otra forma, prevé multiplicar por diez su capacidad en eólica marina.

La eléctrica opera parques eólicos en el mar Báltico alemán (Wikinger y Baltic Eagle), el Mar del Norte (East Anglia ONE e East Anglia Hub) y el Mar de Irlanda (West of Duddon Sands). Tiene en construcción instalaciones en Alemania, Francia y Estados Unidos, que sumados a los proyectos en tramitación completan una cartera 31.500 MW repartidos por una decena de países. Desarrollarlos todos implicaría una inversión, según cálculos de Iberdrola, de unos 90.000 millones de euros, aunque da por hecho que muchos de los proyectos no se madurarán hasta más allá de 2030.