Eólica marina en Galicia: los macroproyectos de Iberdrola y un ex de EDP suman más de 2.000 megavatios

Iberdrola, el gigante de Ignacio Sánchez Galán, y BlueFloat Energy, compañía liderada por un ex de la lusa EDP y centrada en proyectos offshore, tienen sobre la mesa del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera dos macroproyectos para construir parques de eólica marina en las costas gallegas que, de salir adelante, sumarían más de 2.000 megavatios. Así está reflejado en el portal del Gobierno de consulta pública de evaluaciones ambientales.

Ya hace meses que Iberdrola expuso su intención de levantar entre Ortegal y Cariño dos gigantescos parques eólicos marinos, desarrollados a través de los proyectos San Brandán y San Cibrao, de 490 megavatios de potencia cada uno.

Proyecto Nordés

El pasado jueves, tal y como adelantó Economía Digital Galicia, el portal web del ministerio recogía un nuevo proyecto denominado Nordés y que pasa por desarrollar en Galicia (de momento no especifica dónde) un parque eólico marino de 1,2 gigavatios, es decir, 1.200 MW. Esa jornada, no obstante, el documento publicado por el departamento de Teresa Rivera no revelaba el nombre del promotor de la iniciativa, duda que quedó despejada este viernes. Se trata, tal y como apuntaba este medio, de la sociedad Parque Eólico Marino Nordés SL.

Según los datos del Registro Mercantil, la citada sociedad se constituyó en Madrid a finales del pasado septiembre con un capital social de 3.000 euros. Está presidida por Carlos Martin Rivals, el CEO de BlueFloat Energy. El grupo se presenta como “una compañía formada por un equipo de pioneros de la energía eólica marina, que cuenta con amplios conocimientos y experiencia práctica en el desarrollo, autorización, financiación, construcción, puesta en marcha y explotación de proyectos de energía eólica marina de fondo fijo y flotante”.

El precedente portugués

En alianza con Sener, ya ha anunciado su intención de llevar a cabo otros macroproyectos de energía eólica marina en otras partes de España. Por ejemplo, el proyecto Tramuntana, en Cataluña, que propone la construcción de un parque eólico marino que podría llegar hasta los 1.000 MW de potencia y que se localizaría en las aguas de la costa del Empordá, en Girona, o el de Mar de Ágata, en Almería, otro proyecto offshore de 300 MW que se ubicaría entre los municipios de Níjar y Carboneras.

Martin Rivals es un ex de la lusa EDP, compañía que hace unos meses presentó junto a Reganosa un proyecto que combina el hidrógeno con la energía eólica para reactivar la zona de Ferrolterra. Con los portugueses, precisamente, supervisó el proyecto de eólica marina WindFloat Atlantic, de 25 MW frente a la costa de Portugal. “Este innovador proyecto fue el primero en eólica flotante en asegurar una estructura de financiación bancaria”, apunta en la propia página de BlueFloat Energy.

Pendientes de regulación

En cualquier caso, la falta de regulación hace que, de momento, estos dos proyectos se queden, simplemente, en eso.

Sin ir más lejos, recientemente, y en el marco de una comisión en el Parlamento gallego, la directora xeral de Planificación Enerxética, Paula Uría, informó de la que la Xunta ha presentado alegaciones ante el Ministerio de Transición Ecológica respecto a los proyectos de Iberdrola en cabo Ortegal, los cuales “no deberían admitirse a trámite”mientras no se aprueben los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM).

La Xunta presentó esas alegaciones, salidas del consenso del Observatorio da Eólica Mariña, en las que se advierte de que «no procede evaluar ningún tipo de proyecto«, ni tan siquiera en el trámite ambiental de consultas previas, «mientras no se aprueben definitivamente las zonas donde se pueden implantar proyectos eólicos offshore».

Greenalia se adelanta (con menos megavatios)

Actualmente, debido a la moratoria para la presentación de nuevos proyectos de parques eólicos marinos impuesta por Transición Ecológica a través de la publicación del Real Decreto-Ley 12/2021, de 24 de junio, solo es posible avanzar con la tramitación de los proyectos que hayan presentado su solicitud de autorización administrativa con anterioridad a la publicación del mencionado Real Decreto-Ley, como es el caso del parque de Gofio que Greenalia promueve en Gran Canaria.

El parque eólico Gofio tiene una potencia de 50 MW, muy inferior a los megaproyectos que proponen para Galicia Iberdrola o BlueFloat. Los de Manuel García sostienen que esa energía es «suficiente» para abastecer a una población de más de 70.000 hogares, a través de un sistema productivo que «evitará la emisión de alrededor de 140.000 toneladas de CO2 al año».

Esta semana, la compañía coruñesa obtuvo la autorización en materia de servidumbres aeronáuticas por parte de Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para el montaje de los cuatro aerogeneradores que conforman el parque eólico marino flotante, que se ubicará en el sureste de la isla de Gran Canaria.