Los nuevos parques eólicos garantizan cerca del 30% de la energía que necesita Alcoa

La oleada de declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los parques eólicos cuyos permisos de acceso y conexión caducaban este miércoles ha traído algunas buenas noticias para Alcoa. Han recibido el visto bueno de la Xunta y el Ejecutivo central 13 proyectos que servirán para abastecer a la planta de la multinacional en San Cibrao, cinco aprobados por el Ministerio de Transición Ecológica y ocho por la Consellería de Medio Ambiente.

Tras una reunión mantenida este miércoles con el vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, el comité de empresa de la factoría ha explicado que los nuevos parques con autorización ambiental supondrán aproximadamente el 30% del suministro energético que necesitan las instalaciones de Alcoa. El presidente del comité, Antonio Zan, matizó que con otros proyectos que todavía faltan del Ministerio por tramitar de Greenalia y de la Xunta entre Greenalia y Endesa se alcanzará el 60%.

La propuesta definitiva de Alcoa para la reactivación de San Cibrao incluye un encendido progresivo de cubas en función de la entrada en operación de los parques eólicos y el suministro de energía a través de los PPA. Esta es una cuestión clave para los trabajadores, ya que, aunque ahora se conceda la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, todavía deben pasar dos fases más para poder obtener la autorización de construcción dentro de seis meses. «El problema es cuándo van a comenzar a funcionar esas PPA (acuerdo energético a largo plazo)», afirmó Zan.

Respecto al plan de la multinacional, el presidente del comité cree que el punto «más débil es en el tema de lo que se da de garantías para la planta de alúmina» y para «las empresas exteriores». «Lo que queremos es que no se pare la planta, más que la protección, si la planta no se para, la protección está ahí. Lo que pasa es que queremos garantizar todo y todo no se puede, pero vamos a intentar sacar el máximo posible», apostilló.

Alcoa garantiza preservar el empleo en la factoría hasta finales de 2026, pero no en el caso de la planta anexa de alúmina ni en las empresas auxiliares.

La Xunta insta a Alcoa a buscar más acuerdos

El vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, volvió a defender el esfuerzo realizado por el Gobierno gallego para tramitar los parques eólicos después de dejarse 20 proyectos sin evaluar que perderán sus derechos de conexión. Remarcó que Alcoa ha alcanzado dos PPA con Greenalia y Enel, dos compañías que cuentan ahora cuentan con otros 230 megavatios aprobados que no estaban vinculados a Alcoa, pero hay la posibilidad de que estas compañías, si así lo quieren, vinculen ocho parques eólicos con DIA positiva que se podrían sumar al acuerdo con la multinacional estadounidense. Igualmente, recordó que hay 77 nuevos parques eólicos con DIA positiva, por lo que Alcoa puede sumar «acuerdos con otros promotores con declaración ambiental favorable».

Conde espera que Alcoa «cumpla su compromiso de reactivar la totalidad de la planta a partir del 1 de enero de 2024». «Ese era su compromiso para desarrollar las inversiones», dejó claro, al igual que era el compromiso del Gobierno establecer un marco eléctrico «competitivo».

Un parque fuera de la normativa

El vicepresidente de la Xunta pidió explicaciones al Gobierno sobre qué ocurre con el parque Huracán (56 megavatios), impulsado por Greenalia entre Brión, Noia, Lousame y Rois (A Coruña). «Tendrá que aclarar el Gobierno cómo se pudo aprobar porque está fuera del plan sectorial eólico», ya que «no hay ninguna posibilidad de desarrollar un parque fuera del plan sectorial si no hay ninguna excepcionalidad».

Explicó que los parques que está tramitando el Ministerio para Alcoa y Showa Denko son posibles porque la Xunta «dota de excepcionalidad por estar fuera del plan eólico», pero «el parque Huracán no es así, no se presentó ningún tipo de solicitud de excepcionalidad». Espera que sea un error o «no podrá tener continuidad por no poder desarrollarse».