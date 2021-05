Nace Zara Beauty, la línea de cosmética de Inditex con vocación online

Inditex anda un nuevo camino. La multinacional de Amancio Ortega se lanza al mundo del maquillaje y anuncia ‘Zara Beauty’, su primera línea de cosmética. Los productos estarán a la venta online para todos los países, y de manera física en 22 tiendas, de las cuales cuatro se encuentran en España y una de ellas en la ciudad de A Coruña.

La línea se incorporará en las tiendas como una sección más a las ya existentes de señora, caballero y niño y estará disponible para su compra ‘online’ a partir del próximo 12 de mayo en todos los mercados europeos, Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda y, posterior y progresivamente, en el resto del mundo.

La iniciativa, según la compañía, nace bajo el lema ‘There is no beauty, only beauties’ («No hay belleza, sólo bellezas») con el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada persona. Los clientes podrán descubrir la colección completa a través de una experiencia inmersiva con asesoramiento personalizado en belleza, que estará disponible en 22 tiendas, cuatro de ellas en España: Marbella (Centro Comercial Marina Banús), A Coruña (Compostela 3-5), Madrid (Serrano 23) y Barcelona (Paseo de Gracia 16).

Productos y maquilladores

‘Zara Beauty’ venderá barras de labios, maquillaje, bálsamos, aceites, polvos solares, esmaltes de larga duración y brochas, con fórmulas diseñadas por la maquilladora británica Diane Kendal. El proyecto, que tiene base online, se podrá ver en acción en la web a partir del 12 de mayo con looks creados por la artista, e interpretados por talentos de la imagen como Steven Meisel, David Sims, Marilyn Minter, Oliver Hadlee Pearch, Zoë Ghertner, Craig McDean, Nadine Ijewere, Mario Sorrenti y Fabien Baron.