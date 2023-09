La consultora del ex presidente del Dépor triplica beneficios

No todo son sinsabores para Antonio Couceiro, el ex presidente del Dépor, que dejó al final de la pasada temporada y que sigue un año más en Primera RFEF. El que fuera conselleiro de Industria en parte de la etapa de Manuel Fraga en la Xunta, y después presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, está desde 2014 al frente de Norcorporate, una consultora al uso, que le permite operar en diferentes ámbitos, ya sea en consejos de administración de empresas o negocios en sí mismos.

Norcorporate es una firma de servicios de consultoría y asesoramiento empresarial, a través de la cual se ha sentado Couceiro en consejos de compañías como Greenalia, donde permanece como independiente, o en su día Inveravante, Nueva Pescanova o Dayrilac, hoy Galacteum. Acompañan a Couceiro en la consultora ejecutivos y abogados como Pedro Pajarrón e Íñigo Madariaga. Además de la Cámara de Comercio de A Coruña, que preside, Couceiro también está al frente de Noso Capital, una joven gestora de fondos de capital privado independiente que apuesta por proyectos empresariales de tamaño medio.

Números modestos pero positivos

Norcorporate, la consultora de Couceiro, presenta unos números modestos, pero con una evolución ascendente. De hecho, sus ingresos se situaron en 2022 prácticamente en los 215.000 euros, muy por encima de la cifra de negocio del año precedente, que había alcanzado los 181.000 euros. El beneficio neto de Norcorporate se triplicó el año pasado, según las cuentas de la compañía presentadas en el Registro Mercantil, al situarse en algo más de 66.000 euros, frente a los 19.300 euros de un año antes.

Fueron las enajenaciones de instrumentos financieros lo que permitió a Norcorporate presentar ese avance en los resultados, fundamentalmente los financieros, ya que el beneficio de explotación de la consultora de Couceiro tuvo un descenso el año pasado, a pesar de incrementar sus ingresos.

Norcorporate es una consultora modesta si se atiende a las dimensiones de otras de ex políticos gallegos, caso del exministro José Blanco o el exalcalde coruñés Carlos Negreira. Sin ir más lejos, Windone Consultores y Windtwo Advisor, controladas por el ex alcalde y Javier Aguilera, ex director del Igape, duplicaron en un año sus ingresos conjuntos, que se acercaron a los dos millones al cierre de 2022. La consultora del lucense José Blanco, Acento Public Affairs, facturó el año pasado 6,2 millones, a mucha distancia.