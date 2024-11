Olegario Vázquez Raña, homenajeado en Ourense: «La familia tenemos un amor increíble por Avión»

Olegario Vázquez Raña es una de las fortunas más destacadas de la diáspora gallega. Reconocido millonario en México, sus padres son originarios de Avión, el lugar donde regresa todos los años con su familia y en el que recibió visitantes tan ilustres como Carlos Slim, primer accionista de FCC y una de las 20 mayores fortunas del mundo.

En el país azteca se le ha considerado un empresario próximo al poder por su buena relación con varios presidentes, aunque siempre defendió que nunca tuvo «ni una milésima de ayuda» de ninguno de ellos, como declaraba a Forbes en 2017. Su grupo, que tiene como buque insignia la red de hospitales Los Ángeles, está muy diversificado y reúne intereses en en el sector hotelero (Hoteles Camino Real), los medios de comunicación (Excelsior, Grupo Imagen), o la banca, a través de Banco Multiva. Su hijo, Olegario Vázquez Aldir, está ahora al frente del conglomerado.

Un amor intergeneracional

Vázquez Raña estuvo estos días en Ourense, donde fue galardonado con el premio Ourensanía 2024 que otorga la Diputación. El jurado acordó conceder el galardón al empresario por su «especial vinculación con Ourense, en particular con el ayuntamiento de Avión», lazos que «cobran más importancia teniendo en cuenta su trayectoria, proyección internacional tanto en México y América como en el resto del mundo».

El acto de entrega del premio se celebró este domingo con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el presidente de la institución provincial, Luis Menor. Ante ellos, Olegario Vázquez Raña reivindicó su vínculo con «el pueblo» y aseguró que se ha trasladado también a sus hijos y nietos. «Mis hijos empezaron a venir a Ourense con un año de edad. Para ellos, Avión es España. Ahora nos pasa lo mismo con los bisnietos. La familia tenemos un amor increíble por el pueblo«, dijo en referencia a Avión.

El empresario, de avanzada edad, señaló que tanto para él como para su familia era un día especial y que recibía el galardón con el «corazón abierto». «Esta es la tierra de mis papás, mi tierra«, proclamó durante su intervención. También habló Vázquez Raña de su mujer, María de los Ángeles, una de las responsables de que retomara su vínculo con Ourense. «Cuando me casé, tenía preparada una luna de miel en Oriente Medio, pero ella me dijo: ‘vamos a España,¿no? Si no es a España, no voy'».

Rueda felicita a Olegario Vázquez Raña durante el acto de entrega del premio Ourensanía 2024

Rueda elogia a los emigrantes gallegos

Alfonso Rueda destacó en su discurso que Vázquez Raña es «un hombre de mundo que nunca olvidó sus raíces». «Un hombre incansable, valiente, con valores familiares y gran deportista», ha afirmado el titular del Gobierno gallego, en referencia a los «enormes éxitos» que cosechó en la disciplina de tiro olímpico. El dirigente autonómico destacó que la emigración gallega «ayudó a construir Galicia desde el exterior», al tiempo que «también se integraban en sus sociedades de acogida».

«Él y tanto otros de esa Galicia emigrada nos enviaron desde donde estaban trabajando duramente el mensaje que necesitábamos: Si nosotros pudimos en una tierra que nos era extraña al principio, todo el mundo puede», afirmó. Rueda aprovechó para reivindicar que Galicia «es un territorio fértil para emprender, trabajar y triunfar gracias a esa gente que salió cuándo todo estaba más difícil».