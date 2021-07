Olegario Vázquez Raña: “La economía de México va muy bien y la de Galicia se defiende”

Olegario Vázquez Raña es uno de los grandes empresarios de Galicia, aunque su fortuna la hizo en México. Natural de la localidad ourensana de Avión, sus padres emigraron al país azteca donde fundó el Grupo Empresarial Los Ángeles, el nombre de su mujer. Es un conglomerado con intereses en el sector hotelero (Hoteles Camino Real), los medios de comunicación (Excelsior, Grupo Imagen), o la banca, a través de Banco Multiva.

«Ahora es mi hijo el que se encarga. Yo ya viajo menos«, dice el empresario, que se desplazaba en avión privado o helicóptero para atender los compromisos de su grupo, en referencia a Olegario Vázquez Aldir, sucesor y consejero delegado.

Vázquez Raña, muy conocido en Galicia desde siempre, se hizo muy popular en el resto del Estado por traer los veranos a su pequeña localidad natal a Carlos Slim. Esta vez fueron los empresarios gallegos agrupados en Aegama (Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid) los que lo invitaron a él para entregarle el premio de empresario gallego del año en América. «Estoy muy contento, muy satisfecho. No me lo esperaba», comenta.

Olegario Vázquez Raña y su mujer, Ángeles, durante la cena organizada por Aegama

En un acto en el Eurostars Gran Hotel de A Toxa, el reconocimiento a Vázquez Raña y al también galardonado CEO de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, reunió a unas 150 personas, entre los que estaban José Collazo, dueño de Comar y viejo amigo de la familia Vázquez Raña; Tino Fernández, dueño de Altia y expresidente del Deportivo; Roberto Tojeiro, primer ejecutivo de Gadisa; o Amancio López, el dueño de Hotusa.

«Antes viajaba seis o siete veces al año a Europa por negocios y cada vez que venía tenía que pasar por Galicia. Si no venía no me sentía completo. Ahora siempre intento pasar siete u ocho días por aquí», explica el premiado, que a pesar de su éxito empresarial tuvo tiempo suficiente para practicar tiro olímpico y acabar en el Comité Olímpico Internacional. «Tendría que estar en Tokyo, pero está con nosotros y estamos muy contentos por ello«, apuntó el presidente de Aegama, Julio Lage.

Una de las sorpresas para los galardonados fue una canción que les dedicaron tras entregarles el premio

A preguntas de Economía Digital Galicia, Olegario Vázquez Raña se mostró optimista respecto a la situación económica. Dijo que en México la economía «va muy bien», mientras que Galicia es «más pequeña, pero se defiende». «Ha habido problemas como en todas partes por el coronavirus, pero cuando pase, en un mes o dos, se recuperará», reflexiona.

En su discurso, prolijo en agradecimientos, aseguró que tanto él como su mujer vienen «muy felices» a Galicia, con amigos «de hace muchos años» como José Collazo. «Intentamos pasar aquí ocho o diez días… y, si se puede, dos meses», concluyó.