Ignacio Rivera, ante la Xunta: “No puede ser que en Madrid nos ayuden y aquí no”

Ignacio Rivera, consejero delegado de la Corporación Hijos de Rivera, recibió este jueves uno de los premios otorgados por la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama). La organización, impulsora del Encuentro Internacional de Empresarios Gallegos en el Mundo, homenajeó también al empresario Olegario Vázquez Raña en una concurrida cena de gala que se celebró en el Eurostars Gran Hotel de A Toxa (Pontevedra).

En este ambiente festivo, el jefe de Estrella Galicia no pronunció el típico discurso de agradecimiento. Hubo tiempo para ello, pues se refirió a su bisabuelo que emigró a México y a la mezcla de emociones que le producía el reconocimiento por parte de empresarios gallegos en el mundo y junto a un ourensano que hizo fortuna en el país azteca, como Vázquez Raña.

Sin embargo, Rivera también quiso mandar un mensaje. “Aprovecho que está aquí Paco, al que sabe que quiero mucho y que sé el compromiso que tiene la Xunta, y pensaba que estaría también Feijóo”, comenzó el ejecutivo en alusión a Francisco Conde, conselleiro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno gallego. Alberto Núñez Feijóo, que hizo una grabación con palabras cariñosas para los dos empresarios, no puso asistir debido a la conferencia de presidentes autonómicos que se celebra este viernes en Salamanca.

“Tenemos que ayudarlos a transmitir el mensaje de que Galicia es cada vez menos competitiva”, dijo Rivera, que apuntó a dos factores. Por un lado, lamentó que estén “amenazados” por más medidas fiscales, un asunto al que ya se había referido por la mañana, en la jornada O Encontro organizada por Cesuga, para criticar los tributos de sucesiones o de patrimonio. Por otro, señaló una falta de apoyo de la Xunta. “No puede pasar que en Madrid te ayuden y aquí no”, dijo.

De Sao Paulo a Madrid, pasando por Morás

El primer ejecutivo del grupo cervecero trasladó esta idea de un respaldo insuficiente por parte de las administraciones en un discurso entre Brasil, la plaza que escogió Estrella Galicia para fabricar por primera vez en el exterior, y el polígono de Morás (Arteixo), donde pretende construir una gran fábrica con una inversión inicial de 150 millones para que esté en marcha en 2024. Según explicó, en el país carioca cuánto más lejos del centro económico de Sao Paulo realizas tus inversiones, más te ayuda el Estado.

“En una conversación con un muy importante político brasileño me preguntó por los motivos de construir la mayor fábrica de cerveza de Europa. Me decía que debíamos tener la mejor universidad y yo le dije que no, que la universidad hay que mejorarla y que es más fácil montar una central nuclear que una universidad”, expuso.

A continuación, el político consideró que ante tan importante proyecto tendrían que tener una muy buena logística y muy bien situada. “Le dije que no, que estábamos en una esquina y que podríamos ahorrar millones en otras ubicaciones, como en Andalucía”. Rivera concedió que las comunicaciones no estaban mal, pero que no había una mejor situación fiscal, como sugirió el político. “Hay impuestos a la muerte”, dijo en alusión al tributo de sucesiones.

“Este es nuestro lamento. En Minas Gerais te ayudan y en Sao Paulo no. No puede pasar que en Madrid te ayuden y aquí no”, espetó el directivo, que concluyó su intervención con un “¡Viva Galicia!” correspondido con aplausos por los asistentes.

Los proyectos de Hijos de Rivera

El relato del consejero delegado de Hijos de Rivera, poniendo en valor el esfuerzo de invertir en Galicia y la necesidad de que esté apoyado desde el ámbito político, llega con dos grandes proyectos de Estrella Galicia sobre la mesa. Además de la fábrica de Morás, también presentó a los fondos europeos Next Generation un plan para construir un centro productivo enfocado al I+D+I alimentario para la creación de nuevos productos. La inversión en este proyecto se situaría en los 256 millones.