Osborne, dueña de Nordés, se multiplica en Galicia con una alianza con Real Conservera Española

Osborne amplía su huella en Galicia. El grupo andaluz que controla marcas como Cinco Jotas, Caviar Riofrío, los vinos de Jerez de Osborne o la ginebra gallega Nordés, se refuerza ahora en el sector conservero. En concreto, la firma ha hecho público un acuerdo con la cambadesa Real Conservera Española, dedicada a la conserva gourmet de marisco y pescado.

Leer más: La gallega Real Conservera Española pone un anuncio en Bruselas para buscar socio europeo

Mediante este contrato, Osborne distribuirá los productos de la empresa gallega a través de su red de distribución. El movimiento supone un espaldarazo para Real Conservera Española, que en los últimos años se ha alzado en los primeros puestos al Mejor Producto con sus sardinillas, caballitas y navajas en el marco de los premios World’s Best 101 Canned Products of the Sea.

Osborne y Real Conservera Española celebran el acuerdo

Tal y como avanzó Economía Digital Galicia, la empresa cambadesa había publicado en el portal de la Red Europea de Empresas (EEN, por sus siglas en inglés) aun anuncio para buscar un socio con el que expandirse en suelo europeo. Real Conservera Española opera a través de una red de 38 compradores que se dedican única y exclusivamente a seleccionar pescados y mariscos de 74 cofradías de toda la costa gallega con el objetivo de escoger productos de mayor calidad para sus conservas gourmet.

El director comercial de Osborne en España, Rafael Magallón, ha enmarcado este acuerdo dentro del Plan Estratégico 2021-2025, bajo el cual se «prevé complementar su portafolio con marcas premium mediante innovaciones, adquisiciones y acuerdos de distribución de marcas de terceros».

«Estamos muy satisfechos e ilusionados, ya que compartimos muchos valores con Real Conservera Española, y vamos a poder poner en valor numerosas sinergias con nuestro portfolio con una diversificación que nos enriquece y nos permite seguir avanzando en nuestro propósito de ser una referencia gastronómica en el mercado español», ha subrayado.

Por su parte, Antonio Soto, consejero de Real Conservera Española, ha puesto en valor que esta asociación con el Grupo Osborne «es una alianza natural entre empresas que apuestan por la máxima calidad en sus productos, la sostenibilidad medioambiental y la valorización de las mejores tradiciones culinarias«.