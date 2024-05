La paralización de parques eólicos supera los mil megavatios en Galicia y afecta a todos los grandes promotores

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha decretado la suspensión cautelar de otros seis parques eólicos autorizados por la Xunta por el riesgo de que su construcción genere daños irreversibles en el medio ambiente. La nueva oleada de paralizaciones interrumpe el desarrollo de otros 187 megavatios eólicos en la comunidad, en proyectos impulsados por empresas como Aldesa, Capital Energy o Ecoener.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso cuestionan en sus autos que la declaración de impacto ambiental aprobada por el Gobierno gallego garantice la protección de la flora y la fauna del lugar donde se asientan las instalaciones. Así lo detallan respecto al parque eólico Treboada –50 megavatios promovidos por Wind Grower–, señalando que la DIA «no demuestra que desapareciese cualquier riesgo de daños irreversibles al medio ambiente y a los valores a proteger». Hace hincapié la Sala en que «difícilmente se va a proteger ex post las especies de flora o fauna que a causa de la ejecución de las obras puedan verse definitivamente extinguidas o amenazadas».

Con argumentos similares justifican los magistrados la suspensión del parque eólico Xeada –50 megavatios promovidos por Avintia–, indicando que en la actual fase del procedimiento no es posible saber con qué profundidad cubrió la Xunta «el verdadero impacto ambiental que la ejecución de las obras tendrá en la zona afectada». Sin embargo, sí que consideran probado indiciariamente «un más que probable prejuicio irreparable» si se ejecuta la construcción.

Continúan las paralizaciones

El TSXG da continuidad a las paralizaciones de proyectos después de que el Supremo validara el método del Gobierno gallego para aprobarlos en lo tocante a la reducción de plazos que aplicó la Xunta para alegar contra los proyectos y a la ausencia de los informes sectoriales de manera previa al trámite de información pública, argumentos que había invocado el tribunal para la suspensión de eólicos.

Tanto en el sector como en el Gobierno gallego se dio por hecho que tras esa sentencia, de diciembre de 2023, se desbloquearían los proyectos eólicos, uno de los pilares del proceso de transición energética en la comunidad, pero las paralizaciones han continuado.

Más de 1.000 megavatios suspendidos

Con las últimas resoluciones de la Sala de lo Contencioso, Galicia suma más de 1.000 megavatios repartidos en 40 parques suspendidos de manera cautelar por riesgo de un impacto ambiental irreversible. Concretamente, los autos del TSXG metieron en la nevera proyectos que pretenden instalar 1.080 megavatios de potencia en la comunidad, lo que supondría elevar casi un 30% la capacidad instalada actual.

Entre las empresas afectadas por la suspensión de parques están los cuatro mayores grupos de eólica terrestre en la comunidad. Iberdrola, con 626 megavatios instalados según los datos del Inega, tiene suspendido el parque Castro Valente, aunque es una de las menos castigadas; a Acciona le ocurre lo mismo con el proyecto Serra do Punago, de 24 megavatios; Endesa, que suma 508 megavatios instalados en Galicia, tiene tres proyectos suspendidos de manera cautelar por el TSXG; y Naturgy, que suma 487 megavatios, tiene paralizados otros cinco parques.

Greenalia, Capital Energy, Norvento, Adelanta, Fergo o Galenergy, la empresa con la que tejió su primera alianza la sociedad público-privada Recursos de Galicia, también están entre las compañías afectadas.

Los 40 parques parados

Según la información trasladada por el propio TSXG, la Sala de lo contencioso ha emitido 74 autos sobre solicitudes de suspensión cautelar de 43 parques eólicos que contaban con la autorización de la Xunta, llegando a una resolución estimatoria en 40 proyectos: Ventumelo, Porto Vidros, Banzas, Monte Neme, Zamorra, Touriñán II, Felga, Rodeira, O Cerqueiral, Chao do Marco, Monte Peón, As Encrobas, Pico Seco, Serra do Faro Ampliación II, As Penizas, Figueiras, Reboiro, Alto da Telleira, Troitomil, Outeiro Grande, Rodicio II, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca, Serra do Farelo, Maxal, Serra do Colmo, Uxo, Castro Valente, Marcofan, Serra do Punago, Acibal, Monte do Cordal, Dos Cotos, Treboada, Mesada, Legre y Xeada.

Ha dado luz verde, sin embargo, a los parques eólicos Vilartoxo, Neboada y Seselle, de Capital Energy, Avintia y Galenergy, respectivamente.