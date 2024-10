Partler, otro holding de Amancio Ortega, invirtió 600 millones en 2023 entre centros logísticos y compras a Koplowitz

El grupo Pontegadea, a través del que Amancio Ortega gestiona su patrimonio personal, se asienta, desde su última reorganización en plena pandemia, sobre tres patas: Pontegadea Inversiones, que posee el 50,01% de Inditex, además del grueso de su cartera inmobiliaria; Pontegadea GB 2020, paraguas de la mayoría de los activos en suelo británico del empresario, y Partler 2006. De esta última penden distintas filiales, siendo las principales Partler Participaciones, que posee otro 9,28% de las acciones del grupo textil así como el 5% de Enagás, y Fongadea Recoletos, que explota exclusivos edificios de oficinas en Madrid y en donde, hasta el año pasado, el padre de Marta Ortega compartía accionariado con la familia Koplowitz. En 2003, esta sociedad holding acometió inversiones por valor de 600 millones de euros.

Leer más: Una de las inmobiliarias españolas de Amancio Ortega sigue adelante sin Alicia Koplowitz y con seis millones en rentas

Así se refleja en las últimas cuentas individuales remitidas al Registro Mercantil por Partler 2006, y consultadas por Economía Digital Galicia a través de de la solución analítica avanzada Insight View . El principal activo de la sociedad es su participación de un 9% en Inditex pero, además, también cuenta con inversiones inmobiliarias por valor de unos 980 millones de euros y que alquila a terceros.

Las filiales de Partler

Las sociedades que cuelgan de Partler 2006 son Partler Participaciones que, con un valor en libros de 2.150 millones de euros, el pasado ejercicio arrojó un beneficio de 392 millones de euros, Fongadea Recoletos, que se acercó a los cuatro millones de euros, Almack Ltd y sociedades dependientes, inmobiliaria británica con un edificio en Londres y que se anotó unas ganancias netas de cerca de 18 millones de euros, otra sociedad destinada a activos inmobiliarios y hoteleros en Portugal con un resultado de 9 millones de euros, y la filial de nueva creación Boxer US Inc, domiciliada en Estados Unidos y que a finales del año pasado se hizo con un inmueble logístico en Miami por unos 100 millones de euros. Esta última cerró ejercicio con un beneficio de cinco millones, alcanzado un valor en libros la sociedad de 470 millones de euros.

Fongadea Recoletos gestiona dos edificios de oficinas en Madrid, uno en Recoletos y otros en la calle Ortega y Gasset. Hasta el año pasado, la firma era una de las pocas en las que Amancio Ortega compartía accionariado con otro socio. Fue en el verano de 2023 cuando Partler adquirió el 50% de la compañía que no estaba en sus manos a una filial de Omega Capital, brazo inversor de Alicia Koplowitz, otra de las grandes fortunas del país. La sociedad, con unos activos por encima de los 30 millones de euros, ingresó ese ejercicio unos 6,1 millones de euros en concepto de rentas.

Según el informe de gestión de Partler 2006, más allá de pasar de poseer del 50% al 100% de la sociedad inmobiliaria, el valor en libros de la participación se incrementó en un año de los 21 a los 81 millones de euros.

Adquisiciones y ampliaciones de capital

Si bien el importe de la compra no trascendió, indican los administradores de Partler 2006 que “las altas producidas durante el ejercicio 2023 se elevaron hasta los 595 millones de euros”. Estas inversiones se corresponden “con los importes destinados a sufragar la constitución de la sociedad Boxer US, la adquisición del 50% restante de las participaciones de Fongadea Recoletos, convirtiéndose en socio único de esta sociedad, y diversas ampliaciones de capital en empresas del grupo”.

Las operaciones en Partler crecieron el pasado ejercicio ya que las altas durante 2022 se correspondieron únicamente con una ampliación de capital en su sociedad inmobiliaria británica, Almack Ltd por importe de 209 millones de euros.