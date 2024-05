El Dépor se juega duplicar sus ingresos si asciende a Segunda División

Primera bola de partido del Real Club Deportivo de La Coruña para su regreso a Segunda División. El club herculino recibe este domingo a las 19.00 horas en el Estadio Abanca-Riazor al Barcelona Atlétic en la antepenúltima jornada del grupo I de Primera RFEF.

En el caso de ganar, el conjunto que dirige Imanol Idiákez sellará su vuelta a la categoría de plata del fútbol español tras cuatro años militando en el tercer escalón. Una segunda vuelta casi perfecta (suma 13 victorias y tres empates y no conoce aún la derrota) ha puesto al Dépor a un paso de regresar a la ahora denominada Liga Hypermotion.

El pinchazo de los derechos televisivos

El ascenso, en el caso de materializarse, sería doble para el Deportivo de La Coruña. Y es que a la propia subida de categoría se suma la entrada en el denominado fútbol profesional y el torrente de ingresos por derechos televisivos que el club ha visto cómo se secaba casi por completo en estos cuatro años en el fútbol de bronce.

No en vano, los ingresos por retransmisiones han pasado de situarse en los 8,1 millones de euros con los que despidió la temporada 2019-20 (la última en Segunda División) hasta el entorno del medio millón de euros actual. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) repartió en la campaña 2022-23 (última con datos disponibles) un total de 151 millones de euros entre los 22 equipos que conforman la Liga Hypermotion.

El 70% de esta cantidad se distribuye de manera equitativa entre cada club mientras que un 15% se mueve en función de la clasificación histórica de cada equipo y el 15% restante obedece al grado de implantación social del club. Sobre estas dos últimas partidas se apoyará el Deportivo de La Coruña para situarse entre los clubes mejor pagados de la categoría (excluyendo a los recién descendidos de Primera División, que cuentan con las millonarias primas por los seguros de descenso).

A la condición del Dépor como uno de los nueve campeones de Liga y sus recurrentes clasificaciones en posiciones europeas a comienzos de siglo se suma su boom en materia de abonados. El Dépor tuvo que cerrar las nuevas altas tras alcanzar los 28.346 socios. Según la Cadena Ser, son más de 3.800 los que permanecen a la espera para poder formalizar su inscripción de cara al año que viene.

El club ha batido su récord histórico de abonados pese a afrontar el peor momento de su historia a nivel de resultados. Este factor, unido al pinchazo de los derechos televisivos, ha provocado que los ingresos por los abonos ya sostengan casi la mitad de los ingresos previstos por parte del club durante su andadura en Primera RFEF. No en vano, 4,2 millones de los 8,7 millones que el club tiene presupuestados para esta campaña 2023-24 proceden de la venta de abonos y entradas.

Más de 16 millones en ingresos en Segunda División

Asumiendo unos ingresos más o menos similares, el Dépor se quedaría cerca del nivel de los 5 millones de euros por este concepto en la campaña 2024-25 y sumaría algo más de unos 8 millones en derechos televisivos (cifra ligeramente superior a la que perciben clubes como la Sociedad Deportiva Éibar o el Real Zaragoza.

A estas dos rúbricas, que totalizan unos 13 millones de euros se sumarían otras dos. Se trata de los ingresos por competiciones (ascendieron a medio millón de euros en la campaña 2019-20) y de aquellos por comercialización y publicidad (se ha movido entre los 2 y los 2,5 millones de euros tanto en Segunda División como en Primera RFEF).

Todos estos ingresos recurrentes (se excluyen aquellos logrados por la venta de jugadores), el Deportivo pasaría de contar con unos ingresos por valor de 8,7 a unos superiores a los 16 millones. Esta situación impactará sobre los propios gastos en la plantilla. El presupuesto de la entidad blanquiazul para la temporada en curso contempla un salto desde los 3,38 millones de euros a los que ascendió el gasto salarial con el primer equipo el curso pasado hasta los 4,77 en esta campaña.

Estos números contrastan con los 11,3 millones de euros a los que ascendía el límite salarial del club en la campaña 2019-20. Por aquel entonces, el Deportivo contaba con el sexto mayor tope de toda la división pese a contar con el lastre de estar en concurso.

De la salida del concurso al ‘no’ a CVC

Precisamente en esta línea enmarcaba el presidente del club, Álvaro García Diéguez, su maniobra para salir de concurso de acreedores. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña emitió en abril una sentencia favorable para que el club salde de inmediato la deuda con sus acreedores y salga de concurso. El Deportivo había aprobado en su última junta general de accionistas de diciembre la solicitud de un crédito de 17 millones a su máximo accionista y acreedor, Abanca, para abordar este movimiento mediante el cual da carpetazo a una situación que le lastraría de cara a posteriores cálculos del tope salarial por parte de la LFP.

Como norma general, la institución permite que los clubes destinen alrededor del 70% de sus ingresos totales a la plantilla del primer equipo. Este porcentaje sufre oscilaciones dependiendo de la propia estructura del club, los salarios dedicados a sus administradores, los gastos financieros o situaciones como la del concurso de acreedores.

De esta manera, el Deportivo, que perdió 3,2 millones de euros en la temporada 2022-23 y prevé unos números rojos por valor de 8,2 millones en la 2023-24, coge carrerilla de cara a un regreso a Segunda División en el que, no obstante, diría no a a los fondos procedentes de CVC. “Del conocimiento que nosotros tenemos no hay ninguna pretensión de utilizar esa oferta que ha hecho LaLiga, pero quizá sería mejor preguntárselo a los gestores del Deportivo”, llegó a asegurar el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, durante una rueda de prensa tras ser preguntado sobre esta cuestión.

El presidente de la LFP, Javier Tebas, había cifrado en 30 millones de euros la cantidad que le correspondería al club herculino en el caso de aceptar esta propuesta. De adherirse a ella, el Dépor se sumaría a este acuerdo mediante el cual la Liga ha cedido alrededor del 10% de los derechos televisivos de la competición para los próximos 50 años a cambio de 1.994 millones de euros.