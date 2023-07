Abanca defiende su revolución en el Deportivo: «No descansaremos hasta que esté en Primera»

Abanca ha defendido la revolución que llevó a cabo en el Deportivo al final de la última temporada, con la destitución del consejo de administración que lideraba Antonio Couceiro, la salida del entrenador Rubén de la Barrera y cambios profundos en el cuadro de personal, que conllevó también la marcha de profesionales con muchos años de vinculación con el club.

El presidente de la entidad financiera, accionista de control del Deportivo, defendió los «cambios estructurales» realizados, que, a su juicio, «son para mejor». «Un equipo que tiene que volver por antecedentes históricos a la categoría de élite lleve cuatro años fuera del fútbol profesional… eso hay que cambiarlo con celeridad», dijo Escotet.

El banquero puso en valor el compromiso de Abanca con el club en un momento de malestar en la masa social tanto por los resultados deportivos como por los cambios abruptos aplicados. «El mensaje que les podemos enviar es que nuestro compromiso con el Deportivo es a largo plazo y que no descansaremos hasta que el equipo vuelva a Primera División», zanjó Escotet.

¿Resurrección de Nueva Pescanova?

El presidente de Abanca también pidió tiempo para Nueva Pescanova, una de las mayores empresas de Galicia que inició un proceso de negociación para su venta a Cooke. Con las conversaciones atascadas, Escotet recordó que el banco suma «ocho años de recurrente esfuerzo» para «salvaguardar la viabilidad de la compañía y mantener las matrices y filiales integradas, con firme voluntad de mantener el empleo y la sede en Galicia».

Escotet reiteró que no tienen prisa por cerrar la operación y avanzó que los resultados de la pesquera van al alza en este ejercicio. «Nueva Pescanova va especialmente bien este año. Eso nos hace no tener ningún tipo de prisa en una operación de alta complejidad. Es conveniente no hacer las cosas con apremio. Hemos aprovechado el receso estival para hacer esta pausa y se retomarán las negociaciones en septiembre», finalizó.