R vuelve a crecer: gana tantos clientes en el primer trimestre como en todo el año pasado

R el grupo de cable gallego integrado en MásMóvil retoma la senda del crecimiento operativo. Así lo explicó este jueves Alfredo Ramos, director de la compañía en la comunidad que destacó la integración “de libro” llevada a cabo por los de Meinrad Spenger a mediados de 2021 cuando absorbieron Euskaltel. “El equipo ha recuperado la ilusión por el proyecto”, explica el ejecutivo. “Directamente, la compañía que nos adquirió nos preguntó qué necesitábamos para volver a crecer”, expuso, para indicar que desde la integración, la teleco amarilla ha dedicado hasta 100 millones de euros para desarrollar mejores redes de telecomunicación en la comunidad. La previsión del grupo es continuar con la mejora con actuaciones por valor de 175 millones de euros hasta 2024.

De esta forma, con más red y más antenas que garantizan un mejor servicio y un notable descenso de las incidencias, R destaca que, en este momento, el 85% de la población gallega puede disfrutar ya de su cobertura 5G. Además, “prácticamente el 100% de los concellos disponen en este momento de fibra óptica con R”. Esto se ha traducido en un incremento de clientes en todo 2022 que ha explotado en el primer trimestre del año.

La marca que más crece este año en MásMóvil

El histórico grupo de cable cerró el ejercicio 2022 superando los 600.000 clientes de la comunidad entre líneas de banda larga y móviles pospago. Durante el ejercicio pasado, la compañía –que ha mantenido a pesar de la integración primero en Euskaltel y luego en MásMóvil su marca y su sede social y fiscal en Galicia– sumó más de 10.000 nuevos usuarios. Una cantidad, explicó Ramos, que se ha sorpassado solo en los primeros tres meses de 2023, trimestre en el que el R ha crecido porcentualmente más que el resto de marcas de MásMóvil.

En la presentación del balance de la compañía en 2022, R no ha ofrecido datos sobre su cuenta de resultados al no estar desagregada dentro de MásMóvil, no obstante, su principal ejecutivo en la comunidad destacó el incremento del margen de contribución de la compañía en un año marcado por la inflación. “Muy pocas compañías están creciendo como nosotros”, apuntó, a la vez que vaticinó una mayor implantación en paralelo a las mejoras del servicio.

“Estamos muy contentos con la evolución de R el año pasado, ya que seguimos siendo la marca de referencia para los gallegos y gallegas con un fuerte arraigo e implicación local. Somos líderes en fibra óptica y mejoramos aún más nuestras cobertura móvil, al tiempo que ofrecemos también 5G en nuestros servicios convergentes de comunicación”, manifestó.

