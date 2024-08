Digi compra por 150 millones Nowo, la filial portuguesa de MásMóvil que dirige Arturo Dopico

Operación de calado en las telecomunicaciones lusas que salpica a un histórico directivo gallego. MasMóvil ha llegado a un acuerdo con el operador rumano Digi para la venta de su filial lusa, Nowo, por unos 150 millones de euros. La compañía está dirigida por Arturo Dopico, quien durante 18 años fue primer ejecutivo de la cablera gallega R, ahora también en la teleco amarilla.

La intención de los de Meinrad Spenger era de la de desinvertir. La operación anunciada este viernes se produce después de que la Autoridad de Competencia de Portugal decidiese a comienzos del pasado mes de junio bloquear la venta de Nowo a Vodafone por una cantidad similar. La entidad concluyó que la operación de concentración era susceptible de crear “obstáculos significativos a la competencia efectiva en los diversos mercados de telecomunicaciones, resultando de la misma impactos unilaterales y coordinados conducentes a aumentos significativos de precio”.

Tras la negativa de las autoridades lusas de Competencia, MásMóvil, ahora integrada en Masorange, cerró una nueva venta en tiempo récord. En cualquier caso, la venta a Digi aún está pendiente de la aprobación de los reguladores lusos y, de nuevo, de Competencia.

El futuro de Dopico

La operación prevé la compra del 100% de Cabonitel, que controla Nowo, el cuarto operador del mercado portugués con alrededor de 270.000 clientes de redes móviles en Portugal y alrededor de 130.000 clientes de redes fijas , según un comunicado difundido por Digi.

Por el momento, no hay noticias sobre el futuro de Arturo Dopico y si continuará en la compañía lusa tras el traspaso a Digi. Fue a finales de 2019 cuando MásMóvil anunció el fichaje del directivo gallego para liderar su negocio portugués, en aquel momento denominado Nowo/Oni, operador de telecomunicaciones participado por la compañía de Meinrad Spenger y Gaea Inversiones.

Cinco años en Nowo

Dopico no inició en solitario su aventura portuguesa. Con él fueron dos históricos directivos de R que lo acompañaron en la expansión de la compañía: Pablo Iglesias y Paco Rodeiro, que asumieron los cargos de director financiero y de director de planificación estratégica, respectivamente.

MásMóvil destacó el fichaje realizado, precisamente por el valor generado en R. “Estos tres directivos estuvieron en R desde su nacimiento y fueron capaces de generar más de 1.000 millones de valor y convertirlo en el operador integrado con los clientes más satisfechos de España”, subrayó.

No fueron, no obstante, los únicos ex de R que apostaron por el negocio luso de MásMóvil. Dopico también habría reclutado a Bernardo Manteiga, que entró en Nowo en diciembre de 2019 y que, hasta ese momento, era director de análisis TI de negocio para R, ya integrada en Euskaltel.

Similar situación es la de Jorge Fernández Pérez, que entró en la firma lusa en enero de 2020 tras dos décadas en R, siendo su último cargo director de negocio del segmento empresas.