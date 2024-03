El otro récord de Inditex: 38 millones en indemnizaciones por la salida de Pablo Isla y tres directivos fieles

Se cumplen dos años desde que Pablo Isla abandonó Inditex. Fue el 31 de marzo de 2022 cuando el también ex de Altadis abandonó el grupo textil, al que se incorporó en 2005 como consejero delegado, sustituyendo en el cargo a José María Castellano para, posteriormente, en 2011, acceder a la presidencia en sustitución del propio Amancio Ortega. Su salida del grupo constituyó toda una revolución de la cúpula, un movimiento que se completó con el ascenso de Óscar García Maceiras y la entronización de la heredera, Marta Ortega, como presidenta no ejecutiva.

A pesar de las dudas que suscitó entre los analistas la marcha de Isla, la matriz de Zara cerró 2022 y 2023 encadenando récords históricos en ventas y beneficios, incluso a pesar de la salida del próspero mercado ruso. En este tiempo, Inditex también se ha marcado otro hito, el relativo a las indemnizaciones pagadas por la salida del grupo. Entre el ejecutivo madrileño, que permanece como vocal de la Fundación Amancio Ortega, y tres ejecutivos más de su confianza, suman 38 millones de euros.

Expira la cláusula de no competencia

El año 2022, Pablo Isla abandonó el grupo que lo llevó a ganar el galardón de mejor CEO del mundo dos años, con una retribución total de 27,2 millones de euros. De esta cantidad, 22,9 millones de euros se correspondían con la indemnización del grupo. La compañía decidió revisar al alza las compensaciones otorgadas así como la cláusula de no competencia por la que, por un periodo de dos años que ahora toca a su fin, no podría trabajar en una compañía que se dedique a actividades similares a las de la textil. En concreto, 19,74 millones de euros se correspondían a esa cláusula de no competencia post-contractual mientras que 3,25 millones era el importe por la finalización de la relación laboral.

Pero la marcha de Isla también supuso una reordenación en la Alta Dirección del grupo, que en estos dos años suma unas indemnizaciones por valor de 15,5 millones de euros. En concreto, según la documentación consultada por Economía Digital Galicia, 12,7 millones de euros el año 2022 y 2,8 millones el pasado.

De Crespo a Moneo

Inditex no especifica en sus memorias a quién corresponden las indemnizaciones otorgadas a la Alta Dirección de la compañía, si bien esto puede deducirse de las salidas acaecidas en cada uno de los años. Al finalizar 2022, dos ejecutivos muy próximos a Isla abandonaron la cúpula del grupo. Uno fue Jesús Echevarría, que entró en la multinacional de Arteixo también en 2005 procedente, como Isla, de Altadis para ocupar un puesto homólogo al que desempeñaba en la tabacalera: director general de comunicación. El cargo lo mantuvo hasta el 1 de abril de 2022, justo cuando Isla abandonó la matriz de Zara.

La otra salida producida en el ejercicio 2022 fue la de Carlos Crespo, la mano derecha de Isla. El ejecutivo lo ascendió a consejero delegado en mayo de 2019 y dejó el cargo en noviembre de 2021, en un movimiento que acabó desembocando en el anuncio de salida del presidente. Tras dejar paso a Óscar García Maceiras, que asumió el rol de primer ejecutivo, aunque con mayores atribuciones que Crespo, el coruñés fue recolocado como director de Operaciones, Transformación Sostenible y Digital.

Leer más: Pablo Isla renovará como consejero de Nestlé tras su fichaje por Cinven

Crespo llevaba en la textil más que el propio Isla. La abandonó tras 20 años, ya que desembarcó en 2001 como responsable de políticas contables dentro del departamento de administración financiera. Tras la marcha de Castellano, en 2005, pasó a asumir la responsabilidad de dirigir la auditoría interna hasta que en 2018 fue nombrado director general del grupo y, un año después, consejero delegado.

En el ejercicio 2023, la última memoria publicada por Inditex revela unas indemnizaciones a la Alta Dirección de la compañía por 2,8 millones de euros. Tal y como publicó Economía Digital Galicia estos habrían ido a parar a Gabriel Moneo, que estuvo 18 años en el cargo y ocupaba el puesto en el momento de su salida de director de Sistemas. Como Echevarría, fue un fichaje de Isla. Entró con él en 2005 procedente de Banco Popular, donde desempeñaba labores de director de Tecnología de la Información.

Pagos habituales

El pago de indemnizaciones de estos dos años, coincidiendo con la renovación de la cúpula de Inditex, marca récord dentro del grupo. Entre 2005, salida de Castellano, y 2021, la compañía abonó, según los registros de la CNMV unos 25 millones de euros en este concepto.

Hay que tener en cuenta que solo en 2021 la compañía se anotó unos pagos por indemnización de 10 millones de euros. Ese ejercicio abandonaron Inditex dos históricos cargos de confianza de Amancio Ortega: Antonio Abril y Ramón Reñón. En 2018, año en el que Eva Cárdenas, ex directora de Zara Home, abandonó la compañía, la Alta Dirección del grupo se anotó unos pagos por compensación de 2,16 millones.

‘Libertad’ para Isla

Cifras a un lado, en teoría, al cumplirse dos años de la salida de Isla de Inditex, el ejecutivo queda liberado para poder fichar por alguna empresa que tenga un objeto de negocio análogo al del imperio de Ortega Gaona.