Rueda carga contra el BNG por su veto a Altri: «No conozco ningún proyecto industrial que les guste»

El presidente de la Xunta de Galicia en funciones carga contra la oposición por el rechazo al desembarco de la lusa Altri con su planta de fibras textiles en Palaas de Rei. Alfonso Rueda ha movido ficha en medio de las protestas contra el proyecto y ha mostrado su respaldo a la iniciativa siempre y cuando esta cumpla «con todos los requisitos técnicos y medioambientales».

«No podemos dejar pasar oportunidades que otros aprovecharán siempre y cuando esos proyectos cumplan la normativa», ha recordado Rueda. Sobre este punto, el presidente gallego ha apelado a la necesidad «de mucho diálogo para reducir estos impactos» en la zona en la que se materializará esta inversión cercana a los 900 millones de euros.

Preguntado por la oposición del BNG a la implantación de Altri con su planta de fibras textiles, Rueda ha asegurado no conocer «ningún proyecto industrial que le guste a los nacionalistas». «Es siempre el no por el no sin conocer los detalles del proyecto», ha censurado.

Rueda ve un cambio de criterio entre el BNG y el PSdeG

En este sentido, Rueda ha afeado que tanto el BNG como el PSdeG expresaron en su momento su apoyo al proyecto, al igual que diferentes alcaldes de ambas formaciones. «Hay un cambio de postura porque considerarán que es lo que más interés tiene para ellos», ha criticado Rueda.

Según Rueda, «la reacción de estos días viene» de lo que considera «un ejercicio de transparencia» tras el inicio de exposición pública del proyecto. «El procedimiento acaba de empezar», ha apuntado el presidente en funciones, que ha preferido no aventurarse por el momento sobre si será necesario llevar a cabo expropiaciones de terrenos en el caso de que los vecinos declinen su venta a Altri.

«No sería la primera vez que hubiese que recurrir a otros procedimientos», ha recalcado, si bien ha defendido que «no conoce hasta ese detalle». Eso sí, en el caso de que los exámenes de impacto ambiental se salden con resultado positivo para la pastera lusa, Rueda ha avanzado que dará vía libre a la implantación del proyecto. «Hay que ser mucho más estricto para autorizar o denegar proyectos. Si me dejase llevar por el oportunismo no habría ganado las elecciones con el apoyo que logró nuestro partido y nuestra candidatura» el 18-F, ha zanjado.