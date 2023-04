Sandra Ortega naufraga en otra querella por apropiación indebida contra su ex número dos

Sandra Ortega vuelve a tropezar en la ofensiva judicial que ha emprendido contra el que fuera guardián de su fortuna y, anteriormente, de la de su madre, Rosalía Mera. Cesado en 2020, la hija de Amancio Ortega ha acusado a su ex número dos, José Leyte, de apropiación indebida, administración desleal o falsedad documental, perdiendo una detrás de otra las querellas interpuestas.

Así ha sucedido en el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, que en un auto del pasado 23 de enero archivó una nueva querella en la que Sandra Ortega acusaba a Leyte de apropiarse de 3 millones de euros de Rosp Corunna mediante el cobro irregular de incentivos. El juzgado archivó la causa en la fase de instrucción al no encontrar indicios de delito, según el auto al que tuvo acceso este medio.

Llamadas a la gestoría para modificar el sueldo

La mujer más rica de España, con una fortuna estimada por Forbes en 7.300 millones de dólares, acusaba a su exgestor de comunicar a la gestoría encargada de la confección de las nóminas unas cuantías notablemente superiores a las acordadas con ella y fijadas en las tablas salariales. A través de esta mecánica, según la querella, habría conseguido apropiarse de casi tres millones de euros entre 2015 y 2019.

El juzgado, sin embargo, entiende que las tablas salariales no eran documentos definitivos, a tenor de los múltiples cambios detectados no solo con respecto a Leyte, sino también en el caso de otros ejecutivos del grupo. El auto añade que “es difícil sostener una apropiación indebida desde el momento en que no puede afirmarse que el único control del salario del querellado lo tuviese la Sra. Ortega con las tablas salariales porque sus remuneraciones aparecen reflejadas en las nóminas y en las cuentas anuales”.

La resolución judicial concluye que, “examinadas las tablas junto con las nóminas, resulta que en ellas sólo se reflejaban los incentivos correspondientes a su trabajo en Rosp Corunna, pero no los relativos a Rosp Corunna Participaciones Empresariales”, una de las filiales del grupo. “El que no existiese ningún documento en que se reflejase el acuerdo con la Sra. Ortega por el que se fijaban los incentivos por su trabajo en Rosp Corunna Participaciones Empresariales no significa que los mismos se ocultasen y que no fueran objeto de conocimiento y control societario. Tenían su reflejo en las nóminas de esa sociedad y en las cuentas anuales”, añade el auto.

Archivo de la querella

Además, en base a la declaración de José Antonio Fresnedo, quien relevó a Leyte como número dos del grupo, actualmente se sigue la misma mecánica para la asignación de incentivos, aunque levantando acta de la cuantía pactada con Sandra Ortega.

Por estos motivos, el juzgado decide archivar la querella por apropiación indebida y, alternativamente, administración desleal. Contra la resolución cabe recurso de reforma o apelación directo o subsidiario.

La dueña de Rosp Corunna presentó una querella similar contra Leyte por cobros indebidos en Estados Unidos en la que la Audiencia Nacional se declaró incompetente y entendió que debe ser en los juzgados de instrucción donde se dirima el caso. Sandra Ortega también acusaba a Leyte de apropiación indebida y administración desleal. También fue rechazada otra querella en la que señalaba a su ex número dos por, presuntamente, falsificar su firma en la concesión de comfort letters a la quebrada Room Mate. La inversora recurrió el archivo de la querella.