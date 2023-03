Sarasola, sobre su ruptura con Sandra Ortega en Room Mate: “Intenté sentarme con ella, pero no quiso”

Kike Sarasola repasa su relación con Rosalía Mera y Sandra Ortega. Durante una entrevista con Risto Mejide en el programa Viajando con Chester, el empresario madrileño ha ensalzado la figura de la cofundadora de Inditex y se ha referido a la desvinculación de Sandra Ortega de Room Mate.

De Rosalía Mera ha destacado su naturalidad y su inteligencia. «Tuve un problema con mi socia, Rosalía Mera. Era la mujer más rica de España. Era una mujer fantástica, inteligente, que se enamoró del proyecto. Estaba haciendo una ampliación de capital para mis hoteles y me llaman y me dicen que me quiere conocer», ha recordado el fundador de Room Mate.

«No tenía ni una foto de ella. No sabía nada de ella. Estuve esperando en la puerta del hotel y de repente al final de la plaza Santa Ana aparece una mujer muy moderna. De repente saca un carrito de ir a por el pan y viene directamente hacía mí. Me dice: ‘Es que vengo de la convención de la mujer trabajadora y no pude decir que no. ¿Me lo puedes guardar?», ha recordado.

La ruptura con Sandra Ortega en Room Mate

En este sentido, Sarasola ha destacado que después de explicarle el proyecto, le enseñó el hotel. «Me dijo que quería formar parte de él. Murió y heredó su hija. Ella decidió por las razones que decidir que quería desinvertir. Me pilló en plena crisis y fue muy duro», ha recalcado.

Además, Sarasola también ha mencionado los motivos de esta ruptura en la cadena hotelera en la que Sandra Ortega llegó a contar con una participación ligeramente superior al 30% y unos créditos comprometidos de casi 90 millones de euros antes de su entrada en concurso. «Tuvo problemas personales y quiso desprenderse de todo. Cambió su estrategia. Intenté sentarme con ella para solucionarlo, pero no quiso. Me mando a su gente. Me duele porque yo voy de frente, me gusta hablar las cosas. Las formas influyen mucho y creo que cuando la gente se mira a los ojos se dice mucho», ha defendido.