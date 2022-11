Sentury descartó construir una fábrica en EEUU antes de proponer una igual en As Pontes 

La factoría que el grupo chino Sentury Tire planea construir en As Pontes pudo estar en Estados Unidos o, cuando menos, tener un espejo en el que mirarse en la ciudad de LaGrange, en el estado de Georgia. Allí diseñó la compañía la que iba a ser su primera planta de neumáticos fuera de Asia, destinada a abastecer el mercado norteamericano. Por el volumen de inversión y la capacidad de producción, la fábrica sería muy similar a la que ahora pretende instalar la compañía en Galicia, pero no llegó a construirse. Se anunció en 2016, contaba con los terrenos y el diseño del complejo, pero el proyecto se paralizó sine die en 2019, dos años antes del desembarco del grupo en España, con la constitución de una filial en Madrid. El anuncio oficial de la inversión en la localidad coruñesa se produjo a principios de 2022.

Leer más: Sentury Tire apunta a las ventajas fiscales de Hong Kong para su proyecto en As Pontes

La salida de Sentury Tire de LaGrange no fue recibida como un portazo ni una ruptura, pues, al menos públicamente, las autoridades locales reconocieron la dificultad para obtener la financiación necesaria para cumplir el calendario y dejaron la puerta abierta a que el proyecto se retomase. Sobre el papel, suponía una inversión de 530 millones de dólares para conseguir una planta con capacidad para producir 12 millones de neumáticos al año destinados a turismos y camiones ligeros. La planta debía entrar en funcionamiento en 2018, aunque alcanzaría su pleno rendimiento en fechas posteriores. Para entonces podría emplear a un millar de trabajadores, según el anuncio que hizo la compañía en 2016.

La capacidad de 12 millones de neumáticos coincide exactamente con la proyectada para As Pontes. También la inversión es similar si se tiene en cuenta que Sentury Tire anunció en enero de este año que destinaría a la factoría gallega 590 millones de dólares. Si en Georgia la previsión era comenzar a producir en 2018 y alcanzar la plena capacidad al año siguiente, en la localidad coruñesa se repiten estas dos fases. El fabricante de Qingdao prevé que comience a operar en 2024 con 6 millones de unidades, y alcance las 12 millones de ruedas en 2025.

Proyecto de Sentury Tire para una factoría en LaGrange, Georgia / Sentury Tire

De Trump a As Pontes

El 23 de mayo de 2019, la Development Authority of LaGrange anunciaba en su cuenta de Facebook que el proyecto de la fábrica inteligente de neumáticos y el centro tecnológico de Sentury Tire en Georgia quedaba aplazado de manera indefinida, entre halagos al trabajo realizado por el equipo del fabricante chino y las propias autoridades locales. Valoraba que la compañía había diseñado el 100% de la factoría y había invertido millones de dólares en el proyecto. «Desafortunadamente, con toda la incertidumbre en las relaciones comerciales entre EEUU y China, la agencia del gobierno chino que aprueba las OPI suspendió indefinidamente la de Sentury. La oferta pública inicial es fundamental para que pueda financiar el proyecto y, como resultado, está suspendido indefinidamente hasta el momento en que se puede asegurar su financiación. Sentury ha invertido millones en la comunidad y el proyecto y tenemos la esperanza de que con el tiempo estos problemas se resuelvan», decía.

Leer más: La china Sentury Tire triplicará beneficios el año de la construcción de su planta en As Pontes

La alusión a las relaciones entre Estados Unidos y China hace referencia a la guerra comercial que abrió el expresidente Donald Trump en 2018 con la imposición de nuevos aranceles a los productos chinos y las sucesivas respuestas del país asiático en una dinámica que provocó fuertes turbulencias en los mercados. La OPI es una emisión inicial de acciones que debe ser aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China y supone el paso previo a la entrega del folleto para la salida a bolsa. Sentury comenzó a cotizar en Shenzen en septiembre de 2020.

El proyecto de As Pontes

La Xunta, que se reunió con representantes del fabricante de Qingdao en España, explicó que el proyecto de As Pontes se compone de una planta de proceso de fabricación, un taller de materiales de mezcla, un almacén, un taller de construcción de neumáticos y un taller de vulcanización. «El proceso de fabricación de neumáticos se centrará en cuatro fases diferenciadas: la producción de compuestos, la fabricación de componentes, el montaje del neumático y la fase de almacenamiento, a través de un proceso automatizado que permitirá la distribución y la carga final de la mercancía en los camiones de transporte para su salida de la factoría», dijo en un comunicado en octubre.

Los neumáticos PCR (Passenger Car Radial Tire) y LTR (Light Truck Radial Tire) que producirá la factoría irán destinados a «turismos, vehículos comerciales, todoterrenos, de carreteras, de competición y aviones civiles», según el Gobierno gallego. El enfoque de mercado es, por tanto, más amplio que el que se proponía en Estados Unidos. La planta podría generar 750 empleos directos, aunque también tendría un efecto arrastre, por ejemplo, en el puerto de Ferrol, que cuadruplicaría el tráfico de contenedores.

La fábrica de As Pontes exportaría a Estados Unidos, el mercado en el que no se construyó la factoría de LaGrange, pero donde Sentury cuenta con una red comercial propia para la distribución de sus ruedas. Más que la necesidad de abastecer el mercado norteamericano, el fabricante asiático busca con las instalaciones gallegas avanzar en su plan de expansión. En 2021 se marcó el objetivo de contar con ocho factorías y tres centros de investigación en 2031 y eso pasa, necesariamente, por producir fuera de Asia. Por ejemplo, en As Pontes, donde el desmantelamiento de la central térmica de Endesa y la proactividad de la eléctrica para encontrar alternativas industriales les abrió las puertas.