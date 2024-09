Sentury dice a los inversores que la «incertidumbre» rodea la planta de neumáticos de As Pontes

Sentury Tire carga contra la demora en la obtención de los permisos para la planta de neumáticos que proyecta en As Pontes. La empresa china ha hecho pública una memoria correspondiente al primer semestre del año en el que revela que su beneficio neto se disparó desde los 76,9 millones de euros de 2023 hasta los 136,7 millones de euros del ejercicio en curso y en la que pasa revista a su inversión en As Pontes.

Leer más: Los analistas alientan el desembarco de Sentury en As Pontes para evitar el desborde de pedidos

La firma asiática reivindica que cuenta con músculo financiero suficiente para abordar una iniciativa que ve como clave para poder atender a su boom de ventas. «Como factor importante para su futuro desarrollo, la empresa necesita urgentemente ampliar su capacidad de producción existente y mejorar su competitividad«, defienden desde Sentury Tire.

Entre As Pontes y Tánger

Y es que, de acuerdo a un informe reciente del equipo de análisis Huajin Securities, las plantas de Sentury estaban operando al 97,5% de su capacidad en el arranque de 2024. La firma preveía mantener su ritmo de expansión y, además, rebajar este nivel de saturación de sus instalaciones de la mano de su plan 833 plus. Bajo este proyecto, Sentury Tire aspira a dotarse de una red de ocho factorías (tres en China, dos en Tailandia, una en América del Norte, otra en África y otra en Europa).

La empresa china escogió a Tánger y a As Pontes como destino para estas dos últimas, si bien el ritmo de avance dista el uno del otro. En el caso de Galicia, Sentury Tire fija en el 0,48% el grado de cumplimiento de su hoja de ruta, porcentaje que eleva hasta el 51,17% para Marruecos. No en vano, mientras su proyecto en As Pontes se encuentra todavía en fase de tramitación, el de Tánger, por el contrario, se encuentra ya en fase intermedia de construcción y se prevé que esté operativa entre finales de este año y comienzos de 2025.

Los trabajos de construcción arrancaron en octubre del año pasado y lo hicieron bajo una nueva hoja de ruta. De los 296 millones de dólares de inversión inicial para armar una planta con capacidad para producir seis millones de neumáticos al año, Sentury Tire decidió duplicar su proyecto al llevar su inversión prevista hasta los 490 millones de dólares y su previsión de producción hasta los 12 millones de neumáticos anuales.

La empresa china decidió redoblar su apuesta por Marruecos para igualarla con la de As Pontes ante las previsiones de una mayor demora por los permisos para asentarse en Galicia. Según reconoce en su última memoria semestral, con este movimiento buscaba compensar «las esperas provocadas por la incertidumbre» con su iniciativa en As Pontes.

Su hoja de ruta en Galicia

Así, Sentury Tire, que ensalza el clima «favorable» para la inversión en Marruecos y los «bajos costes de inversión», subraya que «hay incertidumbre sobre el momento para la obtención del permiso de construcción» en As Pontes. Esta iniciativa recibió la consideración de proyecto industrial estratégico (PIE) por parte de la Xunta de Galicia hace casi dos años (en octubre de 2022), lo que permite rebajar a la mitad unos plazos de tramitación que aún así desde Sentury Tire consideran excesivos.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda emitió en octubre de 2023 la declaración de impacto ambiental favorable para la fábrica de neumáticos de Sentury Tire en As Pontes. Tras haber cumplido este trámite, la empresa asiática se encuentra pendiente de lograr la autorización ambiental integrada para dar un empujón a un proyecto que, además, lleva aparejada la aprobación de la construcción de nuevos parques eólicos que cubrirán buena parte de las necesidades energéticas de este complejo.

Leer más: Sentury se prepara para producir su primera rueda en Marruecos antes de empezar a obrar en As Pontes

Sentury Tire, que pone en valor «el entorno político y económico estable de Marruecos» y su «excelente ubicación geográfica» entre África y Europa, prevé la creación de 750 puestos de trabajo directos con su planta de As Pontes, a la que tiene previsto dedicar una inversión superior a los 530 millones de euros.

De acuerdo a la documentación que Sentury Tire ha presentado ante la bolsa china, de la factoría de As Pontes saldrán unos cuatro millones de neumáticos de semiacero radiales en el primer año en funcionamiento, una cantidad que se elevará hasta los nueve millones el segundo año y los doce millones a partir del tercer año. Para entonces, la firma prevé cosechar unos ingresos cercanos a los 500 millones de euros solo con su producción en Galicia.