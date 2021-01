Siemens Gamesa anuncia inversiones multimillonarias mientras cierra As Somozas

Siemens Gamesa acomete inversiones millonarias mientras pone punto y final a la fábrica de palas eólicas que posee en As Somozas (A Coruña) y que cuenta con más de 250 trabajadores. La compañía ha anunciado que junto con Siemens Energy invertirá 120 millones en los próximos cinco años para el desarrollo de una solución integrada offshore capaz de producir directamente hidrógeno verde.

El hidrógeno verde se genera a través de fuentes de energía renovables, como la eólica. La intención de Siemens Gamesa es desarrollar una solución innovadora que integra un electrolizador en un aerogenerador eólico marino. Es decir, la intención de la compañía es poder generar de forma directa hidrógeno verde a partir de la eólica marina.

Gamesa apuesta por el hidrógeno verde

Para el desarrollo de este proyecto, Siemens Gamesa invertirá 80 millones y Siemens Energy otros 40 en un periodo de cinco años. Ambas empresas esperan tener un prototipo entre los años 2025 y 2026.

Siemens Gamesa adaptará la turbina offshore SG 14-222 DD, con una potencia nominal de 14 megavatios (MW), para integrar el electrolizador. Por su parte, Siemens Energy desarrollará un electrolizador capaz de resistir el entorno marino y de sincronizarse con el aerogenerador. Una solución que permitirá producir hidrógeno verde directamente del viento mediante un conjunto de electrizadores situados en la base de la torre del aerogenerador.

Nueva fábrica… en Francia

Los anuncios de inversiones por parte de Siemens Gamesa no están sentando bien entre la clase política y sindical gallega, teniendo en cuenta la decisión de la compañía de cerrar la fábrica de As Somozas. Este miércoles, el alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín Gonzalez Formoso, del PSOE, tachó de “inaceptable” que Siemens Gamesa cierre la planta gallega “mientras está montando una fábrica de palas para aerogenerador en Francia”.

A su juicio, esta es «la gota que colma el vaso«, ya que la consigna es «carbón no, renovables sí, pero el empleo que generan las energías renovables, que tanto se promete, tampoco».

Según ha afirmado, «Siemens Gamesa está montando una fábrica de palas para aerogenerador en Francia, porque el Gobierno francés le obliga si quiere instalar allí parques eólicos, mientras que de aquí se está marchando«.

González Formoso se refiere a la fábrica de Le Havre, en Francia, cuya construcción arrancó el pasado año. Se trata de un complejo industrial dedicado a la fabricación de aerogeneradores marinos.