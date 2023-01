¿Raquitismo empresarial? Solo 500 empresas gallegas superan los 2 millones de ebitda

Tan solo 544 empresas gallegas consiguieron en 2021 un ebitda –beneficio antes de impuestos, tasas, amortizaciones y depreciaciones– superior a los dos millones de euros, según el informe Retos y perspectivas de inversión en Galicia para 2023 elaborado por BDO. El dato supera el obtenido el año del estallido de la pandemia en el que el número de compañías 471, pero también apunta a un sistema productivo conformado fundamentalmente por microempresas, pymes y autónomos. Según estudio de BDO, solo el 0,7% de las empresas gallegas pueden considerarse grandes.

Fuente: Retos y perspectivas de inversión en Galicia para 2023

El informe indica que las empresas gallegas “soportaron bien los envites del Covid-19” aunque el número de compañías con un ebitda superior a 10 millones de euros descendió en 2021 un 6,9% respecto a las cifras preCovid, situándose en 108.

Sector industrial

El 2022 fue un año en el que la producción industrial cayó un 2% en la comunidad gallega mientras la media nacional experimentó un crecimiento del 3,3%. Según el análisis, “la industria del refino de petróleo y del metal” echaron el freno tras cuadriplicar sus costes energéticos. A todo ello habría que sumar las “rupturas” de la cadena de suministros responsables de la reducción en la producción del sector del automóvil.

En cuanto a las previsiones para este año, “los expertos afirman que el textil, la automoción y la agroalimentación continuarán teniendo un fuerte desarrollo en la región”. El análisis también destaca como punto positivo la configuración de proyectos industriales de inversión en sectores relacionados al sector energético. “Las infraestructuras necesarias para producir energía verde son muy elevadas, y permitirán abastecer industrias que ya son potentes en el territorio, como la agroalimentaria, la textil y la automoción”.

En este campo el “potencial” está en la generación hidráulica y eólica, tanto terrestre como marina, y en la posibilidad de utilizar la biomasa forestal para obtener potencial energético. En concreto, el sector forestal gallego “movió más de 1.140 millones antes de la pandemia11 y la Xunta se ha marcado como objetivo que genere 2.700 millones de facturación agregada y 25.000 empleos directos en 2024”.

Empresas pequeñas

El análisis del tejido empresarial gallego realizado por BDO revela que la comunidad, con 194.657 compañías, concentra el 5,8% del total de la cuota nacional. “La mayoría (53,3%) son autónomos o sociedades sin asalariados. Un 46% son pequeñas o medianas empresas, por el 0,7% que tienen gran tamaño al contar con más de 250 trabajadores”, explica en informe.

Galicia, por tanto, tiene un mayor porcentaje de pequeña empresa con un 96,3% frente al 95,7% del acumulado del país, donde tiene una mayor representación de empresa mediana y grande. También hay que tener en cuenta que en la comunidad gallega el porcentaje de empresas familiares (96,3%) supera en más de tres puntos porcentuales la media del Estado.

Este hecho se marca dentro del informe como algo positivo ya que “la empresa gestionada por una o varias familias atrae el apetito inversor, pues se trata de compañías de propiedad estable con una visión a largo plazo”.

Capital privado

Desde BDO consideran el capital privado como un “ un catalizador de crecimiento del tejido empresarial mediante operaciones corporativas y de deuda”.

Entre enero y junio de 2022, a nivel nacional el volumen de inversión alcanzó los 5.165 millones de euros en 390 operaciones. Se trata de un aumento del 170% interanual y un 5% en el número de operaciones, lo que “supone un aumento en la inversión promedio destinada a cada operación, según SpainCap”.

Leer más: El cierre planea sobre medio centenar de empresas metalúrgicas gallegas

Aunque hasta el próximo abril no se conocerá el desglose por comunidades autónomas de los datos de inversión a cierre de 2022, la inyección de capital en Galicia cayó un 66,7%, hasta 48,5 millones, la cifra más baja desde 2017. “La región pasó de atraer el 2,3% de la inversión del Venture Capital y el Private Equity en 2020 a representar solo el 0,6% del total”.

En cuanto al número de operaciones, Galicia registró un total de 26 operaciones, un 38% menos que en 2020, y se situó en la octava posición del ranking nacional, dos puestos por encima que en el año anterior.

Según apunta el estudio “este volumen de operaciones demuestra las dificultades que tienen algunas firmas para encontrar oportunidades de inversión atractivas en la región. Tal y como revela la encuesta de opinión que se desglosa a continuación, el 50% de los fondos no han firmado operaciones en el último año en Galicia por no encontrar empresas atractivas o por no tener interés en el tamaño de las organizaciones”.