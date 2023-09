Una empresa andaluza impulsa en Curtis la primera planta de producción de proteínas vegetales de España

El Consello de la Xunta ha dado luz verde a la declaración como iniciativa empresarial prioritaria de una planta de producción de proteínas de origen vegetal en el municipio de Curtis (A Coruña), la cual va a impulsar la empresa sevillana Proteins for All, una start up creada en 2022 cuyos socios ya pusieron en marcha una empresa biotecnológica de éxito en Estados Unidos. El proyecto promueve una inversión de 16,9 millones de euros.

Esta iniciativa ha sido explicada por el presidente gallego, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal de su gobierno. Con este proyecto, la promotora pretende construir la primera planta integral de producción de proteínas vegetales en España para nutrir de forma inclusiva y global productos e ingredientes de origen vegetal de alta calidad, sostenibles y saludables a toda la industria agroalimentaria.

Más de 20 proyectos prioritarios en Galicia

Para ello, desarrollará un sistema de producción híbrido donde se combina la extracción de la sequía de proteínas concentradas al 50% a partir de semillas o harinas de legumbres y un procedimiento húmedo posterior para transformar estas proteínas concentradas en proteínas aisladas y purificadas y en proteínas funcionales.

Según explica la Xunta, esta opción es más sostenible y respetuosa con el ambiente, ya que no requiere el uso de disolventes químicos perjudiciales para la salud humana. Con esta iniciativa, ya son 21 las declaradas prioritarias.

Además, el Consello informó sobre la firma del convenio de colaboración entre la Consellería de Promoción do Emprego y las organizaciones sindicales y empresarial –Asime, UGT, CC OO Galicia y la Federación de Industria de CIG– para la puesta en marcha del proyecto FEAG-Empregal, con el que se persigue la reinserción laboral efectiva, en el horizonte de 2025, de las 303 personas afectadas por los despidos de la planta coruñesa de Alu Ibérica (con una media de edad de 43 años).