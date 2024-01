Urbaser claudica ante Copasa en la guerra gallega de la basura

El servicio de recogida de residuos es uno de los más costosos para las urbes y también uno de los más conflictivos. Y Galicia es una buena prueba de ello. Valoriza, Urbaser, Prezero o Copasa están envueltas en procedimientos judiciales derivados de la lucha por prestar estos servicios en Lugo y A Coruña. En la mancomunidade do Salnés, el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra anuló la modificación del contrato, que está en manos de la concesionaria que Sacyr vendió a Morgan Stanley. Mientras, en la ciudad del Lérez, la licitación más elevada de la historia del Concello fue paralizada primero por los recursos contra los pliegos y quedó desierta después.

Una de las batallas vivas por recoger la basura se libra en Lugo, una concesión presupuestada en 134 millones que ganó la UTE formada por Copasa, Geseco y Setec con una oferta de 117 millones. La adjudicación se hizo firme a mediados de 2022, cuando el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (Tacgal) rechazó los recursos presentados por Urbaser, Ascan y Prezero, heredera de una de las empresas que traspasó Ferrovial en el proceso de desinversión en su división de servicios, Cespa.

Batalla entre Urbaser y Copasa en Lugo

Sin embargo, Urbaser mantiene la pugna abierta en los juzgados, donde la antigua filial del grupo ACS no tiene mejor suerte. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó dos contenciosos presentados por la compañía, uno contra la adjudicación a la alianza liderada por Copasa y otro contra su exclusión del concurso. En el primero, que ya había sido desestimado previamente por el Tacgal, el TSXG explica en una sentencia del 17 de noviembre del año pasado que «solo cuando el incumplimiento es expreso, de manera que no quepa duda de que la oferta es incongruente o se opone abiertamente a las prescripciones contenidas en el pliego, procede la exclusión», haciendo suyos los argumentos del tribunal administrativo gallego.

Bajo esta premisa, concluye que Urbaser en su demanda «no explica ni justifica incumplimiento expreso, de modo que no quepa duda alguna que la oferta es incongruente, u oposición abierta a las prescripciones técnicas previstas en el pliego; menos, incumplimiento claro, referido a elementos objetivos, perfectamente definidos en el pliego de prescripciones técnicas, o que de la oferta se deduce con facilidad, sin ningún género de dudas, la imposibilidad de cumplir con los compromisos exigidos en los pliegos». Entiende la Sala de lo Contencioso que la compañía controlada por Platinum hace un estudio pormenorizado en su recurso «de 80 páginas» en busca de errores que no constituyen un incumplimiento claro de los requisitos, por lo que procede a desestimarlo.

Bronca de los jueces a Urbaser

Urbaser buscaba que la exclusión de la UTE de Copasa, Geseco y Setec conllevase una repetición de la adjudicación al tener que declararse desierta, pues el resto de licitadores ya habían sido excluidos. En el mejor de los casos, si se estimaba en el otro procedimiento abierto contra la anulación de su oferta, se convertiría en la ganadora del contrato, al presentar la única propuesta válida. Pero no fue así, ya que el mismo tribunal rechazó el 10 de noviembre el recurso que había presentado en busca de tal efecto. Los magistrados concluyeron que el proyecto presentado por el grupo que dirige Fernando Abril-Martorell, ex de Indra, para la construcción de la nave central del servicio «no es viable urbanísticamente», misma conclusión a la que había llegado el Concello.

«Ha de desestimarse el recurso de Urbaser, toda vez que su exclusión está plenamente justificada con base en los informes técnicos que recogen la normativa urbanística de aplicación y no hay vulneración alguna del principio de igualdad, pues las proposiciones presentadas por las empresas licitadoras fueron analizadas desde el punto de vista urbanístico por la arquitecta municipal y no existe imposibilidad de ejecutar las instalaciones del servicio de recogida de residuos en las parcelas propuesta por el Concello», dice el fallo, que incluso critica a la compañía, al entender que, «en lugar de reconocer el error cometido a la hora de presentar su oferta», ha optado por «formular un recurso extralimitándose de su objeto y pretendiendo de forma totalmente improcedente, no solo que readmitan su oferta, sino también buscando la nulidad de todo el procedimiento».

Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Urbaser / Urbaser

La guerra de la basura

Urbaser va perdiendo en Lugo –aunque las sentencias son recurribles–, pero ganó en Vilagarcía, donde FCC amenazó con impugnar la adjudicación, aunque luego se echó atrás. El contrato asciende a 38,2 millones. Tuvo mejor suerte el grupo de Carlos Slim y las hermanas Koplowitz en Vigo, donde se quedó la recogida de residuos, limpieza viaria, limpieza de playas y gestión de punto limpio por 366 millones. En Santiago, Urbaser se hizo con la contrata en 2022 por casi 100 millones, mientras que Ourense y Ferrol tienen prorrogado el servicio que prestan Ecourense (Copasa y FCC) y el grupo de Abril-Martorell, respectivamente.

En el caso de A Coruña, el TSXG anuló el año pasado la adjudicación del servicio a Prezero, al entender que no cumplía determinadas condiciones exigidas en los pliegos. Valoriza, la recurrente, podría quedarse como la única empresa con oferta válida en el proceso, ya que las de FCC y Copasa también fueron excluidas.